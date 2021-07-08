Последние новости Красноярска на 7 июля 2021: мощный ливень, «индийский» штамм коронавируса и новая волна записи детей в первый класс Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 7 июля 2021.

Затопило дороги и унесло стену парковки: службы устраняют последствия ливня в Красноярске 7 июля 2021

Ливень пришел в Красноярск запоздало – лишь 7 июля. И продлился разгул стихии недолго, меньше часа. Однако за это время очевидцы успели снять видео дождя с грозами, а улицы города вновь оказались под водой. (подробнее)

«Занятость коечного фонда 85%»: в минздраве рассказали, каким штаммом коронавируса болеют красноярцы

На совещании в правительстве края, глава красноярского минздрава Борис Немик рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. По словам министра, ситуация напряженная. У большинства заболевших выявляется дельта-вирус, он же «индийский штамм» коронавируса. (подробнее)

В школах Красноярска стартовала запись в первые классы не по месту жительства

Подать документы можно несколькими способами: по почте, через портал Госуслуг или с помощью электронной информационной системы школы. Но для начала нужно зайти на официальный сайт школы, чтобы узнать есть ли там свободные места. (подробнее)

В красноярском оздоровительном лагере «Зеленые горки» вспышка коронавируса

Коронавирус подтвердился у 22 человек – 20 детей и 2-х вожатых. О случившемся сразу же доложили родителям заболевших. На сегодняшний день 18 из 20 детей забрали родители на лечение в домашних условиях. Два ребенка остаются в изоляторе, но и их вскоре заберут домой. (подробнее)

В Красноярске на улице Горького перекрыли движение из-за угрозы обвала асфальта

Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, движение перекрыто на улице Горького – от Республики до Красной Армии. Движение ограничено из-за риска обрушения асфальта на месте ремонта теплосетей. (подробнее)