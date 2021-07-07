Затопило дороги и унесло стену парковки: службы устраняют последствия ливня в Красноярске 7 июля 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

Ливень пришел в Красноярск запоздало – лишь 7 июля. И продлился разгул стихии недолго, меньше часа. Однако за это время очевидцы успели снять видео дождя с грозами, а улицы города вновь оказались под водой. Службы устраняют последствия ливня в Красноярске 7 июля 2021.

Естественно, прошедший ливень по всем параметрам уступил тому локальному апокалипсису, наступившему в июне. Однако и сейчас дождь успел подбросить работы коммунальщикам и потратить нервы водителям.

Фото: соцсети

Так, жители улицы Вербной жалуются, что у них потоки воды снесли стену парковки, а двор в прямом смысле утекает прочь.

На правобережье Красноярска также не все гладко. Там после дождя возникло подтопление под Мичуринским мостом.

Фото: ГИБДД

Затопило также и улицу Ладо Кецховели, а также Копыловский мост, сообщают в ГИБДД Красноярска.

Фото: ГИБДД

Ну, и как вишенка на торте, на улице Горького, рядом с перекрестком у Республики, возник риск обвала асфальта на проезжей части. Сейчас там идет работа по замене теплосетей. Пришлось даже менять схему движения общественного транспорта до восстановления дорожного движения:

- Общественный транспорт (автобусы № 5, 52, 53 и 99) объезжает участок по улице Декабристов. Ориентировочное окончание восстановительных работ — 8 июля, 12:00, - сообщают в СГК.

Не обошлось и без поломки светофоров. Красноярцы сообщают, что светофоры сломались на улицах Маерчака и Партизана Железняка. Естественно не обошлось без образования пробок, которые появились во многих районах города.

Как сообщают коллеги из ТВК топило даже автобусы. Вода заливала салон, а пассажиры мочили ноги, что не помешало водителю продолжать движение. Кроме того, подтопления были отмечены на улицах Калинина, 78-й Добровольческой бригады и проспекте Свободный.

Сейчас за дело взялись коммунальщики, которым и предстоит разбираться с нелегкими последствиями ливня в Красноярске 7 июля 2021.

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