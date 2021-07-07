В Красноярске на улице Горького перекрыли движение из-за угрозы обвала асфальта Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, движение перекрыто на улице Горького – от Республики до Красной Армии. Движение ограничено из-за риска обрушения асфальта на месте ремонта теплосетей.

В связи с этим изменена схема движения автобусов на данном участке. Маршруты №5, 52, 53 объезжают перекрытую территорию по улице Декабристов. Через остановку «Комиссионный магазин» автобусы временно не ездят.

- Автобусы №99 после ул. Декабристов едут по пр. Мира. Из маршрута выпадают остановки «Комиссионный магазин», «Центральный рынок», «Педуниверситет», «Стадион «Локомотив», - добавляют в мэрии.

В СГК передают, что окончание восстановительных работ запланировано на 12:00 часов 8 июля.

- Советуем автомобилистам учитывать это обстоятельство при планировании маршрута и приносим извинения за временные неудобства, - добавляют энергетики.

Всему виной ливень, который прошел по Красноярску 7 июля. С последствиями стихии сейчас борются специальные службы.