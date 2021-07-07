В школах Красноярска стартовала запись в первые классы не по месту жительства

В красноярских школах стартовала запись в первые классы не по месту жительства Фото: Мария ЛЕНЦ

6 июля красноярские учебные учреждения начали принимать в первые классы заявления семей, которые не живут на закреплённом за школой микроучастке, сообщают в мэрии Красноярска. Ранее мы описывали процедуру записи ребенка в 1 класс.

Подать документы можно несколькими способами: по почте, через портал Госуслуг или с помощью электронной информационной системы школы.

Но для начала нужно зайти на официальный сайт школы, чтобы узнать есть ли там свободные места. Если их нет, то родители могут обратиться в территориальный отдел управления образования по месту жительства. Там специалисты помогут подобрать подходящую школу для ребёнка.

Документы, которые должны предоставить родители или законные представители:

- паспорт; - свидетельство о рождении ребенка; - документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; - документ об опеке или попечительстве (при необходимости); - справка с места работы родителя или законного представителя, если ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; - заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ОВЗ).

Приём продолжится до 5 сентября включительно. Сейчас школы Красноярска приняли уже 12000 заявлений. В этом году в первый класс должны пойти 15000 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Записать ребенка в 1 класс в Красноярске 2021: новые сроки, правила и возможности

В текущем году порядок приема детей в школы несколько поменялся. Свою роль в этом сыграла и пандемия коронавируса. В связи с этим встал вопрос, как записать ребенка в 1 класс в Красноярске 2021. (подробнее)