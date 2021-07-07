В красноярском оздоровительном лагере «Зеленые горки» вспышка коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус обнаружен в еще одном красноярском детском лагере. 6 июля симптомы заболевания ОРВИ выявили у 12 детей. Малышей отправили в изолятор, а у всех сотрудников, находившихся с ними в контакте, взяли тест на ковид.

В итоге коронавирус подтвердился у 22 человек – 20 детей и 2-х вожатых. О случившемся сразу же доложили родителям заболевших. На сегодняшний день 18 из 20 детей забрали родители на лечение в домашних условиях. Два ребенка остаются в изоляторе, но и их вскоре заберут домой.

- На сегодня в лагере остаются 75 детей и 42 сотрудника лагеря. Лагерь продолжает работать с соблюдением всех эпидемиологических мер и требований. У всех оставшихся детей и сотрудников не обнаружено никаких признаков ОРВИ, медики ежедневно осматривают детей и взрослых. Для родителей детей, которые находятся в этом загородном учреждении, работает горячая линия: 8-902-924-17-63, звонки принимаются круглосуточно, - сообщает минобр Красноярского края.

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