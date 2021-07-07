«Занятость коечного фонда 85%»: в минздраве рассказали, каким штаммом коронавируса болеют красноярцы Фото: Мария ЛЕНЦ

На совещании в правительстве края, глава красноярского минздрава Борис Немик рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. По словам министра, ситуация напряженная. У большинства заболевших выявляется дельта-вирус, он же «индийский штамм» коронавируса:

- Чаще всего у заболевших выявляется дельта-вирус («индийский штамм»), который характеризуется более высокой заразностью и тяжестью заболевания, особенно у пожилых граждан, - сообщает Борис Немик.

Сейчас для больных коронавирусом в Красноярском крае развернуто 5 тысяч коек в 48 инфекционных госпиталях. Коечный фонд заполнен на 85%. Самая тяжелая ситуация в агломерации Красноярска и на западе края.

По прогнозам специалистов, на пике «волны» коронавируса в госпиталях одновременно могут оказаться 6 600 пациентов.

- Исходя из этого прогноза рассчитаны потребности в лекарствах, кадрах и технологическом оснащении больниц. Уже создан запас медикаментов и подготовлены заявки на дополнительные поставки с учётом роста числа заболевших, - добавляют в оперштабе Красноярского края.

На работу в «красной зоне» сейчас аккредитуются студенты и ординаторы КрасГМУ. Кроме того, планируется привлечение «узких» специалистов из других регионов.

При этом, в оперштабе сообщают, что вакцинированных специалистов в стационаре не более 5% от общего числа больных:

- Как отмечают специалисты Минздрава, сегодня вакцинация доказала свою эффективность. Несмотря на рост заболеваемости, в стационарах края не более 5% вакцинированных пациентов. Среди них случаи сложного течения болезни составляют порядка 0,2%, летальных исходов нет.

Добавим, что со списком внебольничных пунктов вакцинации можно ознакомиться здесь.

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