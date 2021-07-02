Что там с пляжами в Красноярске: пять ответов на самые популярные вопросы Фото: ИВАНОВА Диана

В городе уже начался июль, и наконец, пришла теплая погода, а совсем скоро синоптики обещают настоящую летнюю жару. Однако до сих пор в черте Красноярска нет ни одного официально открытого места отдыха у воды. Чтобы искупаться людям приходится выезжать за город. Рассказываем, когда откроются пляжи в Красноярске 2021.

Есть ли сейчас открытые пляжи в Красноярске?

Фото: ИВАНОВА Диана

Нет. Официально в Красноярске сейчас не открыт ни один пляж. Всему виной – погодные условия и паводок, который подтопил самые популярные места. Более подробно об этом мы писали здесь.

Традиционными местами отдыха у воды в Красноярске являются:

- городской пляж на Абаканской протоке;

- зона отдыха на искусственном водоеме Татышева;

- Абаканская протока – от Коммунального моста до острова Молокова для занятия водно-моторным спортом и катания на гидроциклах;

- пункты проката лодок и катамаранов: напротив острова Посадный; на городском пляже между островами Отдыха и Молокова; искусственный водоем у Октябрьского моста на острове Татышев.

Но открыты загородные пляжи. Ближайшие к Красноярску – в Емельяновском и Березовском районах. Со списком можно ознакомиться здесь.

Когда откроются пляжи в Красноярске 2021?

Фото: ИВАНОВА Диана

Точной даты открытия пляжей в Красноярске сейчас нет. «Большая вода» еще не до конца освободила основные места отдыха горожан. Более того, как рассказал «КП-Красноярск» инспектор ГИМС Владимир Белый, в ведомство даже не поступали заявки на открытие пляжей. А если они поступят, то процесс оформления быстрым точно не будет.

Порядок ввода в эксплуатацию официальных пляжей в Красноярске 2021

- Руководитель пляжа направляет в ГИМС заявку с необходимыми документами;

- Сотрудники инспекции приходят с проверкой и убеждаются, что территория обеспечена всем для безопасности отдыхающих. В перечень входят: санитарный пост, вышки со специально обученными спасателями, обследование дна водоема, буйки, ограждение территории;

- Особое внимание уделяется безопасности детей и тех, кто плавать не умеет. В таким местах глубина должна составлять не более 60 сантиметров.

Зачем вообще нужны именно «официальные» пляжи?

Да, в городе есть множество водоемов, где вполне можно отдохнуть и приятно провести время. Во все времена в Красноярске для купания было разрешена пара-тройка мест, которые при всей своей «официальности» самыми популярными не были. Люди предпочитали отдыхать там, где ближе, удобнее и привычнее.

Но именно на официальных пляжах есть все для комфортного и безопасного отдыха. Если на «разрешенном» пляже вам могут оказать помощь в любой момент, и вы можете не переживать за собственную безопасность, то на «неофициальных» пляжах, вы, грубо говоря, купаетесь на свой страх и риск. То есть, в случае какого-либо инцидента, вся ответственность будет на вас.

Фото: ИВАНОВА Диана

Могут ли наказать за купание на запрещенных пляжах?

- в Красноярском крае есть места несанкционированного отдыха. Купание там может быть опасно для жизни, спасателей там нет. Плавание и отдых в таких местах запрещены, за это может быть наложен штраф, организовано патрулирование силами Государственной инспекции по маломерным судам, - сообщают в МЧС.

Сумма штрафа – 500-1000 рублей. Однако по факту отдыхающих не трогают. Как рассказали «КП-Красноярск» в административной комиссии города, с начала летнего сезона не поступало ни одного материала.

То есть, красноярцев за купание в не отведенных для этого местах пока не штрафуют. Но это не значит, что нужно бросить все и раскладывать лежак у первого попавшегося водоема. Быть первым в таком деле не хочется никому. Тем более, что в случае получения травм или болезней, вся ответственность, повторимся, будет лежать только на вас.

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