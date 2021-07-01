Без сюрпризов не обойдется: июль в Красноярске обещает быть жарким, но нестабильным Фото: ИВАНОВА Диана

В пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная метеорологической обстановке в Красноярском крае. Синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода на июль в Красноярске 2021.

Погода на июль в Красноярске 2021: экстремальная жара и отсутствие осадков

Фото: Мария ЛЕНЦ

Средняя температурная норма июля в Красноярске – +19,1 градус. Как рассказал Дмитрий Ульянов, в первую недель июля красноярцев ждет аномальное потепление. Ожидается даже не тепло, а настоящая жара:

- На выходных нас ждет интенсивное потепление. Температура около 23-25 градусов, в дальнейшем потепление – до +28-30 градусов. На следующей неделе аномально теплая погода. Температура – до +36 градусов. В Красноярске – до +31-33 градусов. Осадков в городе не ожидаем до 6 июля, - заявил синоптик.

После не самого радостного в температурном плане июня, такой перепад может застать красноярцев врасплох. Однако долго аномальная жара не продлится, поясняет специалист. Уже во второй декаде месяца температура окажется в пределах нормы, а в конце месяца начнутся погодные «качели». В отдельные дни солнце будет жарить все вокруг, а в другие придется утепляться. Так что не торопитесь забывать о толстовках и ветровках.

Однако, долгосрочный прогноз является приблизительным. Так, изначальный график подразумевал, что среднесуточная температура в июле будет на 1-2 градуса ниже нормы, но окончательный прогноз перевернул все с ног на голову, июль окажется теплее – на те же 1-2 градуса.

Осадки в июле в Красноярске 2021

Представитель МЧС Сергей Дударев сообщил, что количество осадков в июле 2021 года ожидается ниже среднего. Никаких подтоплений и чрезвычайны ситуаций не прогнозируется.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тем не менее, ухудшение обстановки возможно. Тогда в Красноярске и пригороде ожидается подтопление отдельных участков улиц.

Магнитные бури в Красноярске 2021

Без магнитных бурь, увы, не обойдется. Метеозависимым стоит обратить внимание на следующие даты:

- 8-10 июля – слабая и средняя активность до 3-4 баллов;

- 11-13 июля – усиление солнечной активности до 5-6 баллов.

Сергей Дударев советует по возможности исключить все физические нагрузки и больше гулять на свежем воздухе. Кроме того, красноярцам, чувствительным к погоде нужно быть осторожными на производстве и за рулем, ибо геомагнитные возмущения могут спровоцировать замедление реакции.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Каким был июнь в Красноярске 2021

Погода в июне расстроила не только жителей города, но и самих синоптиков, так как прогноз сбылся не полностью:

- Прошедший месяц оказался не таким теплым, как было сказано изначально. По его итогам характеризовалась отрицательная аномалия температуры воздуха в северной части края. На остальных территориях температурный фон был около нормы. Местами немного ниже нормы, - пояснил Дмитрий Ульянов.

Ниже нормы было и в Красноярске. Средняя температура июня составила 15,5 градусов при норме 15,7 градусов. При этом холодных дней было заметно больше, чем теплых:

- В большинстве дней месяца среднесуточная температура у нас была ниже нормы. В целом прошедший июнь соответствует июню прошлого года, - добавил синоптик.

Специалист также добавил, что самый холодный июнь в истории Красноярск был в 1987 году, когда среднесуточная температура составила +12,3 градуса. Самый теплый июнь фиксировался в 2012 году, его показатели +19,9 градусов.