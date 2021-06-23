Пляжи и бассейны в Красноярске летом 2021: где искупаться, адреса, лучшие места
Фото: ИВАНОВА Диана
Несмотря на не самый теплый июнь и ужесточение коронавирусных ограничений, в Красноярске вовсю идет летний сезон. МЧС проверяет готовность пляжей, а мэрия устанавливает знаки запрещающие купаться. Рассказываем, где находятся пляжи и бассейны в Красноярске летом 2021.
Открытые пляжи в Красноярске летом 2021
Фото: ИВАНОВА Диана
По информации МЧС в Красноярске в список разрешенных вошли следующие пляжи. Их введут в эксплуатацию после того, как уровень воды в Енисее снизится:
- городской пляж на Абаканской протоке;
- зона отдыха на искусственном водоеме Татышева;
- Абаканская протока – от Коммунального моста до острова Молокова для занятия водно-моторным спортом и катания на гидроциклах;
- пункты проката лодок и катамаранов: напротив острова Посадный; на городском пляже между островами Отдыха и Молокова; искусственный водоем у Октябрьского моста на острове Татышев.
Со списком мест, где установлены знаки «Купаться запрещено!» можно ознакомиться здесь.
В окрестностях Красноярска действуют следующие места отдыха у воды:
Фото: Мария ЛЕНЦ
- «Бархатный» в Березовском районе;
- «Озеро-Парк Емельяновское» в Емельяновском районе;
- «Центральный» и «Элковский» в Железногорске.
С полным списком открытых пляжей в Красноярском крае можно ознакомиться здесь.
Открытые бассейны в Красноярске летом 2021
Комплекс «Ривьера» на Взлетке
С 1 июня работают 3 бассейна (взрослый, подростковый и детский). Стоимость за 3 часа – 600 рублей, за день – 1000 рублей, для детей до 5 лет – бесплатно. Адрес: 78-й Добровольческой бригады, 14и/4.
Бассейн «Океан»
Комплекс предлагает 3 бассейна: взрослый, подростковый и детский. Стоимость за 3 часа 600 рублей – для взрослых; 400 рублей – для детей (3-9 лет). На весь день для взрослых – 900 рублей, для детей (3-9 лет) – 600 рублей. Адрес: пр. Свободный, 34/3.
Фото: Мария ЛЕНЦ
VOLCANO PARK
Вход 10-16 часов – 500 рублей взрослый, 400 рублей детский;
Вход 16-21 часов – 350 рублей взрослый, 300 рублей детский.
Адрес: село Дрокино, Емельяновский район, ул. Монамур,1
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