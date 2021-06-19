Список запрещенных мест для купания в Красноярске 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

В городской администрации сообщают, что в Красноярске установили более 60 знаков «Купаться запрещено!». Сейчас в городе открыт летний купальный сезон. В окрестностях Красноярска уже открыты 7 официальных пляжей, где можно отдохнуть у воды. При этом в самом краевом центре разрешенных пляжей все еще нет. Публикуем список запрещенных мест для купания в Красноярске 2021.

Так, с наступлением тепла, а температура сейчас приближается к +30 градусам. Многие красноярцы начинают тянуться к ближайшим прудам и озерам. При этом с наступлением лета и тепла возрастает риск гибели в воде. В МЧС сообщают, что в текущем году, утонули уже 5 человек.

Фото: ИВАНОВА Диана

Правила поведения на водоемах в Красноярске 2021

Мэрия Красноярска напоминает:

- не купайтесь в необорудованных для этих целей местах;

- не оставляйте детей на берегу водоёма без контроля, не разрешайте им самовольно уходить к водоёмам;

- не игнорируйте знаки безопасности на водных объектах;

- не заходите в воду и не купайтесь в местах, подтопленных паводковыми водами, это особенно опасно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Список знаков «Купаться запрещено» в Красноярске 2021

Абаканская протока: - о. Отдыха за Центральным стадионом; - перешеек о. Отдыха и Молокова; - о. Молокова – 0,5 км от перешейка; - о. Отдыха по берегу вдоль Ярыгинского проезда; - Ярыгинская набережная напротив ул. Анатолия Гладкова, 8 и Судостроительной, 177; - в районе домов № 182, 184 по Красрабу и № 8, 10 по ул. Капитанской; - дамба затона у «Южного берега».

Протока реки Енисей у о. Посадного в районе ул. Дубровинского, 45а/1, 106, 112, 114.

Правый берег реки Енисей: - у сквера Энтузиастов (Красраб, 120а); - У улицы Крайняя, 12 и 14; - По Северному проезду, 12; - По улице 2-й Краснофлотской, 18; - У Рейдовой, 17А.

Водоемы о. Татышев.

Протока Татышева у улицы Якутской.

Водоем у левого берега реки Енисей в районе моста 777.

Водоемы № 1, 2 в районе Песчанки.

Водоем реки Бугач у парка «Октябрьский».

Водоемы ручья Серебряного по улице Елены Стасовой, 17, 39 и по улице Хрустальной, 4, 15.

Фото: ИВАНОВА Диана

Водоем в районе остановки «Сады» (Кузнецовское плато).

Водоем по улице Рязанская, 31.

Водоем реки Панюковка в районе улиц Сельской и 2-й Депутатской.

Река Базаиха в районе устья и по улице Базайской, 2 и 154, а таже дома № 1 по ул. Сибирской.

Водоемы микрорайона Пашенного в районе Судостроительной.

Водоем в районе СТ Сад № 1 «Черемушки».

Берег реки Енисей в районе ул. Лесной.

За купание в этих местах могут оштрафовать на 500-100 рублей. В мэрии подчеркивают, что список запрещенных мест для купания в Красноярске 2021 под особым контролем – на Татышеве и Абаканской протоке.

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