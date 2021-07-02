На первых выходных июля в Красноярске ожидается солнечная погода и жара под +30 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

1 июля в Красноярске состоялась пресс-конференция, посвященная метеобстановке на месяц. Ознакомиться с прогнозом можно здесь. Перейдем к более близкому будущему.

Так, по данным гидрометцентра, в субботу, 3 июля, в Красноярске ожидается потепление до +24-25 градусов. Синоптики обещают солнечную погоду с ясным небом и полное отсутствие осадков. Помимо этого, сильного ветра в Красноярске в первый день выходных также не ожидается. Максимальные порывы – до 2 метров в секунду.

Ночь также будет сравнительно теплой. Температура опустится до +15 градусов. Ожидается переменная облачность и без дождей. Ветер же стихнет до штиля. Атмосферное давление в течение дня – около 733 мм рт.ст.

В воскресенье днем воздух и вовсе прогреется до +28 градусов, а может и выше. Ожидается небольшая облачность с прояснениями и без осадков. Ветер окончательно стихнет, порывы ощущаться практически не будут.

Ночью похолодает до +16 градусов. Будет облачно с прояснениями, дожей же можно не ждать. О ветре также можно забыть. Атмосферное давление около 732 мм рт.ст.

Портал GISMETEO сообщает, что в субботу будет облачно с прояснениями, а дневная температура составит около +24 градусов. Ни сильного ветра, ни осадков синоптики не ожидают. Ночью же похолодает до +11 градусов. Атмосферное давление – 743 мм рт.ст.

В воскресенье, 4 июля, потеплеет до +27 градусов минимум. Весь день будет светить яркое солнце. Обойдется без осадков и сильного ветра. Ночью температура опустится до +13 градусов. Атмосферное давление – около 741 мм рт.ст.

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