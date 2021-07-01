Почему в Красноярске не открылось официально ни одного пляжа

Городские пляжи в Красноярске пока не открываются, поскольку находятся в зоне подтопления Фото: ИВАНОВА Диана

По народным приметам, купальный сезон наступает с 7 июля, но климат меняется, и вода прогревается раньше. По правилам, купаться стоит на разрешенных пляжах, где проверен берег, дно, в идеале дежурят спасатели.

Официального открытия пляжного сезона непосредственно в городе пока объявлено не было. Однако, как сообщили в ГУ МЧС по краю, сейчас рядом с Красноярском открыты пляжи на озере Семирадское в Емельяновском районе и «Бархат парке» в Березовском. Помимо этих, есть пляжи в ЗАТО Железногорск, еще один в Шарыповском районе на озере Инголь и три на карьере в Зеленогорске.

Городские пляжи в Красноярске пока не открываются, поскольку находятся в зоне подтопления. Один - на острове Отдыха, а второй – на острове Татышев.

Владимир Белый, старший государственный инспектор МЧС России по краю:

- В Красноярском крае в связи с погодными условиями купальный сезон еще не открыт. Однако, по прогнозам синоптиков, с 4 июля в регион придет жаркая погода. Жители края отправятся к озерам и рекам, чтобы освежиться. Однако не все они оборудованы для отдыха.

В связи с этим, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводит рейды по местам несанкционированного отдыха, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде.