В Красноярске после сообщений о минировании стали эвакуировать торговые комплексы Фото: Антон НИКИТИН

В Красноярске по тревоге вновь подняты подразделения оперативных спецслужб. Опять поступили сообщения о массовом минировании зданий. Поскольку сейчас лето и школы закрыты, объектами «террористов» стали торговые центры и гипермаркеты. Так, из-за анонимного сообщения под эвакуацию попали ТЦ «Славянский», Торговый квартал на Свободном, гипермаркет Окей на правом берегу, «Командор» на улице 78 Добровольческой бригады, «Мави», «Атмосфера дома», «Ньютон» и другие.

По регламенту спецслужбам в любом случае необходимо проверить объекты на предмет устройств, представляющих угрозу. Поэтому из помещений вывели посетителей и персонал. В полиции пока от комментариев отказались, похоже, работы предстоит до глубокой ночи или даже до утра, учитывая площади торговых центров.

Вывели персонал и посетителей из ТЦ "Командор" Фото: Антон НИКИТИН

Читатели сообщают «Комсомольской правд»-Красноярск:

«Был в «Планете» - хорошо, что ее не тронули, там тишина».

«Были в «Командоре» на 78-й Добровольческой бригады. Нас вывели, персонал тоже. Пожарка была, но недолго, уже уехала. А работники стоят у заднего входа».

«Сказали, чтобы все вышли, эвакуация. А мы как раз продуктов набрали полную корзину. Спасибо кассиру – рассчитала, иначе пришлось бы завтра снова тащиться за продуктами на дачу».

«КП» следит за развитием событий.

А вот в "Планете" тишина Фото: Антон НИКИТИН

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