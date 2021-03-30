На Таймыре школьник на спор сообщил о минировании Дома Культуры Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре полиция занимается хулиганской шуткой 12-летнего школьника. Под уголовное наказание он по возрасту не подпадает. Но родителям отвечать за него придется. Отца школьника уже оштрафовали за «Неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, на днях на телефон 112 поступил звонок. Неизвестный сообщил, что в Хатанге в здании местного Дома Культуры заложена бомба. Силовики поверили здание, как полагается по регламенту. Разумеется, никакой взрывчатки не нашли. Зато быстро вычислили нарушителя спокойствия.

Сделать это оказалось очень просто, ведь юный лже-минер звонил со своего телефона. Школьник признался, что поспорил с одноклассником, вот и сделал звонок. Перед этим ребята принимали участие в профилактическом мероприятии, где им рассказывали, как вести себя при террористической угрозе. Видимо, слишком впечатлились.

Решается вопрос о поставке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.