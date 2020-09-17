В Красноярске из-за анонимных сообщений о минировании эвакуируют суды и школы

Работают кинологи с собаками Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае очередная волна минирований. Как стало известно «Комсомольской правде» от собственного источника, анонимные сообщения поступили в десятки организаций. В их числе снова суды, школы. Эвакуируют людей, на местах работают сотрудники спецслужб, в том числе кинологи с собаками. Назывался адрес, по которому находится полицейский участок в Ленинском районе Красноярска. Но позже эта информация не подтвердилась.

По словам источника, анонимные сообщения поступили около 9 часов утра. Объявлен сбор всего личного состава и резервной техники в спецслужбах.

- Сегодня 17 сентября 2020 года пришло сообщение по электронной почте о заминировании здания суда и ряда других объектов городской инфраструктуры, без уточнения геолокации, - прокомментировали в пресс-службе Красноярского краевого суда. - Приняты меры оперативного реагирования. Здание проверяется представителями спецслужб и кинологами.

Добавим, что массовые минирования общественных зданий и учреждений происходят едва ли не каждый месяц. Чаще всего это школы, торговые центры, аэропорты. В этом году еще и суды. Каждый сигнал отрабатывается, а указанные места проверяются.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием событий.

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Поступила информация о новой волне минирования в Красноярске сегодня, 13 августа. Есть сообщения о том, что из зданий Железнодорожного, Октябрьского, Советского и Краевого суда эвакуированы служащие и посетители. «Эвакуируется Октябрьский суд, прерваны все процессы. Какое-то недоброе утро» - написала в своем Телеграм-канале депутат Заксобрания края Елена Пензина (подробнее).