В Красноярске экстренно эвакуировали правительство края и депутатов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске экстренно эвакуировали из здания на проспекте Мира, 110 все правительство края и депутатов регионального парламента. На этот час «Комсомольская правда»-Красноярск располагает следующими подробностями: анонимное сообщение о минировании пришло на электронную почту.

Из здания оперативно вывели всех сотрудников. Туда подъехали экстренные службы – МЧС и скорая помощь. Полиция и Росгвардия взяли под наблюдение все входы и выходы. На место прибыли кинологи со служебными собаками. Им предстоит обследовать все помещения во всех корпусах огромного здания. На то понадобится немало времени.

И даже если сообщение о минировании было ложным, в любом случае нужно будет проверить все. Добавим, что похожие новости приходят сегодня из других регионов.

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