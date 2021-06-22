Видео спасения туриста, пострадавшего от нападения медведя в Ергаках, опубликовано в сети

Фото: скриншот с видео МЧС

МЧС опубликовало видео спасения пострадавшего от нападения медведя члена туристической группы. Трагедия произошла в природном парке «Ергаки». Хищник задрал 16-летнего подростка, а затем отправился на растерзание группы туристов, состоящей из 13 человек. К несчастью, ребенка обнаружили, когда помочь ему ничем было нельзя. Мальчик уже был мертв. Мужчина же, встретившись с медведем, пострадал довольно серьезно – он не мог передвигаться самостоятельно, ему потребовалась помощь спасателей.

Когда в «Ергаках» узнали о трагедии, было принято решение застрелить медведя. Инспекторы вместе с охотниками долгое время выслеживали хищника, чтобы его застрелить.

- Зверь был явно не осторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка, - рассказали в «Ергаках».

В дирекции парка пояснили, что медведь, напавший на туристов мог быть больным, и не мог добывать себе еду, или уже раньше совершал нападение – хищники, которые раз это делали, становятся особенно опасными. Как считает руководитель Ергаков Игорь Грязин, такая трагедия могла случиться и из-за того, что сейчас в природном парке довольно холодно, покров снега не дает медведям нормально питаться, а еще маршрут, по которому проходили туристы, был вдалеке от официальной тропы и был проложен через пихтарник, где как раз обитают хищники.

Напомним, что ранее мы рассказывали как нужно вести себя при встрече с медведем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медведь напал на группу из 13 туристов в Красноярском крае, есть погибший

В Национальном парке «Ергаки» на группу туристов, состоящую из 13 человек, напал медведь. Как сообщают в МЧС, все произошло на озере с говорящим названием «Медвежье». (подробнее)

«Зверя было два»: новые подробности гибели женщины при нападении медведя в Красноярском крае

Стали известны новые подробности гибели женщины от лап медведя в Енисейском районе Красноярского края. Это настоящий шок, зверь был не один, сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск». (подробнее)

В Эвенкии медведь «пестун» напал на двух мужчин

В Эвенкийском районе обезвредили медведя «пестуна», который напал на двух мужчин. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в ГУ МВД по краю. (подробнее)

«Дочка дико испугалась, убежала»: в Красноярском крае вышедший из тайги медведь растерзал женщину

А здесь… беда случилась с ней. Несколько лет назад построили дом на озере Лесное (здесь еще называют его Байкал). Место дивное, отдыхали там постоянно. (подробнее)

Женщина, спасшая детей от медведя, получила новое лицо

Печальная история 36-летней Марины Фокиной из Саяногорска началась два с половиной года назад в сибирском заповеднике Ергаки. (подробнее)

Что делать, если встретил медведя в лесу: пять важных советов

приближается самый рисковый сезон – практически массового сбора ягод и грибов. Как при встрече со зверем свести риск к минимуму, рассказали «Комсомольской правде» специалисты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. (Подробности)