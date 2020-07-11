2020-07-11T07:30:08+03:00
Происшествия

«Дочка дико испугалась, убежала»: в Красноярском крае вышедший из тайги медведь растерзал женщину

Опасный зверь уже застрелен [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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На фото Настя почти всегда улыбается. Сердечная, добрая, такой ее помнит весь город. Фото: соцсети.На фото Настя почти всегда улыбается. Сердечная, добрая, такой ее помнит весь город. Фото: соцсети.
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Шок, весь город только об этом и говорит… Маленький Лесосибирск (в 200 километрах от Красноярска – в Енисейском районе) потрясла трагедия: на окраине медведь напал на женщину и растерзал ее. Погибшая - Анастасия Л., ей было всего 39, остались дети - сын и дочка, муж.

Эту семью в Новоенисейске (район Лесосибирска) знают и любят многие. Руслан бизнесмен, Настя держала небольшой магазин канцтоваров. Никогда не расставались, растили детей, путешествовали, открывали мир. «Комсомольской правде – Красноярск» удалось связаться с соседями семьи:

- Красивая пара, были всегда вместе. Трудяги, меценаты, помогали людям. У Насти такое доброе сердце было. Однажды нашла беспомощного совенка, вылечила, выходила, отпустила на волю. И это только один из случаев. Не могла пройти мимо чужой беды.

Любили жизнь, любила природу, путешествия... Фото: соцсети.

Любили жизнь, любила природу, путешествия... Фото: соцсети.

А здесь… беда случилась с ней. Несколько лет назад построили дом на озере Лесное (здесь еще называют его Байкал). Место дивное, отдыхали там постоянно. Вот и на этот раз отправились всей семьей позагорать, искупаться, если погода позволит.

- А у нас стали выходить медведи, - рассказывают знакомые пары. – То на детскую площадку заявится, то на дорогу выйдет. И человека-то особенно не пугаются. Вот в прошлом году было у друзей: они целое лето кур растили, так пришел медведь – всю птицу разорвал. Хозяйка в шоке была, говорит: «Я год после этого отойти не могла. Но там куры, а тут – че-ло-век».

Рассказывают, хищник накинулся на женщину, когда она шла по дороге в лесу. Настя отчаянно сопротивлялась, но что могла сделать против когтей и зубов зверя…

Израненную, ее нашел супруг. Тут же отнес в машину, повез в больницу. Но было уже поздно: от потери крови и болевого шока женщина умерла.

Впрочем, местные жители говорят: в момент нападения хищника рядом с Настей была дочка-второклассница. Мать крикнула ей «Беги!», а сама встала на пути зверя. Однако в полиции это не подтверждают.

Хищника, убившего женщину, уже застрелили. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Хищника, убившего женщину, уже застрелили.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Видела ли все дочка, точно сказать не могу, - продолжает один из соседей семьи. – Знаю, она была где-то поблизости, дико испугалась, убежала, потом пришлось ее искать.

… Когда стало известно о трагедии, на место выдвинулась следственно-оперативная группа. Опасный зверь должен быть отстрелян.

- Через некоторое время его нашли и ликвидировали, - поясняет представитель министерства экологии края Олеся Бондарева. – Медведя застрелили охотники. Оперативная группа работает на месте. Если будут замечены другие представляющие угрозу человеку хищники, могут быть приняты соответствующие меры. Если местные жители заметят опасного зверя, нужно обращаться в полицию или охотнадзор.

Напомним, в последнее время участились случаи выходов медведей к людям. Хищников видели на Гремячей гриве, станции Рябинино, дачах возле аэропорта Красноярска. Что же касается Лесосибирска…

- Медведь выходит постоянно, - говорят местные жители. – Возможно, это последствия прошлогодних пожаров, когда зверь потерял свою территорию. Вопрос один: почему начали действовать только, когда произошла трагедия?

В тот роковой день семья отправилась на дачу у озера. Фото: соцсети.

В тот роковой день семья отправилась на дачу у озера. Фото: соцсети.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования всем, кто знал и любил Анастасию…

ИСТОЧНИК KP.RU

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