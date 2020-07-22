«Зверя было два»: новые подробности гибели женщины при нападении медведя в Красноярском крае

Стали известны новые подробности гибели женщины от лап медведя в Енисейском районе Красноярского края. Это настоящий шок, зверь был не один, сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск». Коротко - предыстория трагедии.

- Доброе сердце, всегда помогала и людям, и животным, - так говорят в Лесосибирске (маленьком городке в 200 километрах от Красноярска) об Анастасии Л. – Никогда не оставалась безучастной к чужому несчастью, золотое сердце.

А 9 июля попала в беду сама – на нее напал медведь. Спасти 39-летнюю женщину не успели: она умерла. Страшные раны, болевой шок… Без мамы остались двое детей – сын-подросток и маленькая дочка.

Она любила природу, всегда помогала животным. Фото: соцсети.

- Семья была замечательная, - вспоминают жители Новоенисейска (это район Лесосибирска). – Трудяги, меценаты. У Руслана был свой бизнес, у Насти тоже – маленький магазин канцтоваров. Всегда вместе, счастливые, почти не расставались. Не так давно построили дом на озере Лесное, его здесь еще называют Байкалом. Красивое место, отдыхали там. А у нас стали выходить медведи – то на дорогу, то на окраины… Люди снимали видео, выкладывали в соцсети, так продолжалось второй год подряд.

А две недели назад произошла трагедия. По данным собственного источника «Комсомольской правды – Красноярск», так случилось, что Анастасия оказалась на лесной дороге одна. Хотела вернуться из домика на озере обратно в город. Ее должен был встретить 18-летний сын. Однако мамы так и не дождался, забил тревогу, позвонил отцу.

Руслан тут же кинулся к машине, выехал на ту же дорогу, только что прошла жена. Примерно через километр от домика сделал страшную находку – перед ним была медвежья тропа.

- Тогда бросился по ней прямо в лес и метрах в 200 увидел жену, - делится наш источник. – Она лежала на земле, не подавала признаков жизни. Неподалеку были два медведя. Мужчина успел подхватить и увезти тело погибшей.

Одного из хищников, напавших на женщину, уже ликвидировали.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Напомним, сначала шла речь о том, что зверь был один. Но все оказалось еще трагичнее.

- Вскоре медведя нашли и ликвидировали, - поясняла «Комсомолке» представитель министерства экологии края Олеся Бондарева. – Его застрелили охотники. Если будут замечены другие представляющие угрозу человеку хищники, могут быть приняты соответствующие меры.

Значит, теперь нужно искать второго хищника.

… «Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования всем, кто знал и любил Анастасию.

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Шок, весь город только об этом и говорит… Маленький Лесосибирск (в 200 километрах от Красноярска – в Енисейском районе) потрясла трагедия: на окраине медведь напал на женщину и растерзал ее. Погибшая - Анастасия Л., ей было всего 39, остались дети - сын и дочка, муж.

Эту семью в Новоенисейске (район Лесосибирска) знают и любят многие. Руслан бизнесмен, Настя держала небольшой магазин канцтоваров. Никогда не расставались, растили детей, путешествовали, открывали мир. «Комсомольской правде – Красноярск» удалось связаться с соседями семьи (подробнее).