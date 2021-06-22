Медведь напал на группу из 13 туристов в Красноярском крае, есть погибший

Нападение произошло на озере «Медвежьем» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Национальном парке «Ергаки» на группу туристов, состоящую из 13 человек, напал медведь. Как сообщают в МЧС, все произошло на озере «Медвежьем». Хищник вышел к людям, в результате из всей группы серьезно пострадал 1 человек, еще один член группы погиб.

Известно, что встречу с медведем не пережил 16-летний подросток.

Информация о нападении лесного хищника в МЧС поступила 22 июня, около 7 утра от дежурного МВД. На место ЧП сразу выехали 4 спасателя поисково-спасательного поста «Горный» (Южного регионального поисково-спасательного отряда)

Травмированного туриста и оставшуюся группу спасатели сейчас выводят с маршрута, им предстоит преодолеть 8 километров. Связи с ними пока нет.

В Следственном комитете по факту нападения дикого животного проводится проверка. Как уточняют в ведомстве, информация о нападении в СК поступила еще 21 июня. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

«КП»-Красноярск следит за развитием событий, более детальная информация о пострадавших и травмированных уточняется.