Специалист о трагедии в парке Ергаках: «Бояться в лес ходить не надо, но не поодиночке, и со средствами защиты»

Фото: личная страница Игорь Бурмак

И специалисты, и обычные люди продолжаю обсуждать произошедшую в природном парке Ергаки в Красноярском крае трагедию. Напомним, здесь хищник напал на туристов, отдыхающих на берегу озера с говорящим названием «Медвежье», 16-летний подросток погиб, еще один человек ранен, группу выводят в безопасное место спасатели.

Мы поговорили с известным в Красноярском крае путешественником, Игорем Бурмаком. Он недавно заехал в лагерь «Альтамира», расположенный в Ергаках, но немного в другом месте, местность за последние годы изучил как собственный дом.

- Достоверной информацией мы пока не располагаем, но то, что человек шёл один – это первая причина случившегося, есть в этом очевидная опасность. Да, многие путешествуют в одиночку, но это относится больше к опытным туристам, которые понимают, как отпугнуть медведя, как предупредить, что вы идёте по тропе – это громкий голос, свисток. Должны быть и средства защиты, хотя бы фальшвеер – он сильно горит и медведь этого боится. Это конечно, относительная помощь, но в некоторых случаях спасает. Как правило, медведи уступают дорогу человеку, но сейчас раннее лето – это период их гона, они недостаточно наелись после спячки, хотя есть и трава, и другие растения – в основном, медведи питаются ими, а не другими животными. Вероятно, что человек резко наткнулся на медведя, оборонялся или бежал, и хищник уже после поймал его... как все было точно, сейчас можно только гадать, никто ведь не видел.

Говорят, что медведь «кушал» свою добычу, но я этому не особо верю, медведи не едят свежее, они закапывают убитого. Возможно, увидел их (поисковиков), и решил, что у него хотят отобрать еду, поэтому напал.

- Может, они (поисковики) думали, что парень еще жив и хотели его отбить?

- Может быть и так, да. Пытаться расспрашивать родственников сейчас – им не до расспросов, у них сейчас другие заботы. Потом мы, конечно, узнаем, в чем причина, а сейчас остаётся только ждать.

- Далеко ваш лагерь находится от того места?

- Это немного другой район, случилось всё в районе Светлого – откуда там туристы, мне не совсем понятно. Сами путешествовали, или это был организованный тур – скорее всего, это была стихийная группа. Наш лагерь находится в Радужном районе, там безопаснее. Поскольку большие поляны. А там лесистая местность. У нас на территории есть светодиодное освещение, что тоже отпугивает животных, плюс неподалеку расположен лагерь инспекторов, и когда мы замечаем следы медведей поблизости, сразу сообщаем. При повторном обнаружении инструктор начинает своё дежурство в нашем лагере.

Вообще, зверь слышит человека и отходит, он может быть буквально в пяти метрах от вас, но он не будет нападать, зачем это ему нужно? Вы просто пройдёте и всё, а он пойдёт дальше своей дорогой. Главное, чтобы он услышал, чтобы не было испуга, какой-то реакции. Бояться в лес ходить не надо. Соблюдайте осторожность, не ходите по одному, но даже если так случилось – старайтесь производить какие-то громкие звуки, чтобы зверь услышал вас и отошел в сторону.

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