Хорошо знал местность, подрабатывал проводником не первый год: что известно о погибшем при нападении медведя 16-летнем подростке в парке «Ергаки»

Фото: МАРКОВА Мария

Трагедия, случившаяся в природном парке Ергаки в Красноярском крае, где медведь напал на туристов, задрал 16-летнего мальчика, ранил взрослого, а остальные еле «унесли ноги» - в безопасное место вывели спасатели, все еще оставляет немало вопросов. Почему хищник вышел к лагерю? Как произошла трагедия? Кто – пострадавшие?

Фото: Национальный парк «Ергаки»

«Комсомольской правде» удалось поговорить с людьми, принимавшими участие в спасоперации. Из их рассказа многое становится ясно, и уже очевидно, что все произошло немного не так, как казалось вначале.

По первой версии, медведь зашел в лагерь, напал на людей, убил подростка, ранил туриста и потом убежал. Уже известно, что нападение произошло неподалеку от лагеря, и подросток был один – он не из туристической группы, а местный житель – мальчишки подрабатывают в сезон, покупая для туристов продукты. Вот что рассказал источник «КП»:

Фото: МАРКОВА Мария

- Все случилось днем 21 июня. Группа туристов не была зарегистрирована, просто отдыхающие, собрались компанией и поехали, в походе они находились уже несколько суток. Договорились с проводником и помощником – местным 16-летним мальчиком, который не первое лето подрабатывал носильщиком у туристических групп. Парень довольно хорошо знал местность природного парка, пользовался короткими тропами. Рано утром туристы отправили подростка за провиантом в ближайший поселок. Через пару часов он вернулся с продуктами, но кто-то из группы его отправил повторно в поселок, - что-то еще попросили докупить. В этот раз мальчика не было очень долгое время. Когда время стало подходить к вечеру, несколько участников похода запереживали, что подросток слишком долго не возвращается. Группа приняла решение пойти искать мальчика. На розыск отправились двое туристов, буквально в километре от лагеря они нашли растерзанное тело подростка. Медведя в зоне видимости возле него не было. Мужчины решили не переносить погибшего ребенка в лагерь, чтобы не привлечь внимание медведя запахом крови, плюс понимали, что будет следствие, так или иначе, ничего нельзя трогать. Они отправились на стоянку, чтобы предупредить остальных и вызвать помощь. Очевидно, медведь шел за ними следом, но они этого не знали. И уже совсем близко от лагеря он на них напал. Но группа смогла отогнать его. Каким образом – пока неизвестно.

В минэкологии Красноярского края рассказали подробности, начальник отдела охотнадзора министерства экологии Красноярского края Николай Мальцев:

Фото: Национальный парк «Ергаки»

- Тропа, где все случилось, популярная, на ней много людей. Так и есть, мальчик нес продукты, с ближайшей туристической базы (некий поселок для туристов), она находится в 5-6 километрах. Последний раз медведей видели давно, лет пять-шесть назад – стало много людей, они отошли. Территория считалась безопасной. Напавшему медведю 4-5 лет, самец, скорее всего, пришлый из других мест – так считают наши охотоведы. Он мог прийти осваивать новую территорию. Напасть мог в двух случаях – защищаясь, или от голода. Информация о пропаже человека поступила 21 июня около 21 часа в дирекцию парка, и в спасательные службы. Незамедлительно вышла группа на поиски – спасателей, охотинспекторов, они были вооружены. Прочесывали местность, когда охотники нашли медведя, тот накинулся на инспектора парка. Мужчины среагировали, выстрелили около восьми раз и убили животное. Его застрелили. В ближайшее время будет выдана квота на отстрел 5-6 медведей в Ергаках.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Ергаки стали воспринимать как не природный, а как пригородный парк. Но медведи об этом не знают»

Спецкорр «Комсомольской правды» Татьяна Аронова:

Фото: МАРКОВА Мария

- Впервые я попала в Ергаки много лет назад, в 1989 году. Для спортивных туристов Ергаки не очень интересны: маленькие расстояния, в большинстве своем несложные перевалы и потому этот хребет всегда был частью больших 150-200-километровых маршрутов. Тогда это были безлюдные места, и медведей мы видели не раз и не два. Однажды чуть не наступили на косолапого. Мы его заприметили издалека, еще на спуске, и думали, что он нас почует и уйдет. А он почему-то не почуял и не ушел. В итоге мы столкнулись буквально лицом к лицу. Единственное, что мы сделали, шли впятером след в след, говорят, в таких случаях медведи воспринимают многоногую конструкцию как единое целое, и оно больше его самого, следовательно, опасно. В те времена продукты мы несли на себе, на все 2-3 недели путешествия, это были крупы, сухари, сало и сахар, без разносолов, по 600-800 граммов на человека на весь день – съедали все до последней крошки.

Сейчас ситуация кардинально противоположная. Люди посещают окраины парка Ергаки, а это под силу абсолютно всем, с собой берут богатые обеды, зачастую оставляют богатые объедки: птички склюют.

В самом парке есть несколько стационарных лагерей, где кормят как в хорошем ресторане: первое, второе, салат и компот. Следовательно, много и отходов, привлекающих медведя. В самих лагерях вам расскажут кучу историй о том, как медведи шарят по кастрюлям, подходят к палаткам и т.д. Все это продовольственное изобилие нынешние туристы на себе не носят, для этого есть специальные носильщики. Как правило, жители Ермаковского района. Им платят за килограмм по 80 рублей (обычно по одному бегают по два раза в день).Сколько принес, столько и получил. Например, расстояние до озера Светлое 8 км в гору с грузом, обратно с горки налегке. Некоторые по два рейса в день делают. Тропа от трассы на Кызыл до Светлого очень оживленная, людей здесь всегда много. Но сейчас в Ергаках снег, озера еще покрыты льдом, возможно, людей не так много.

И еще одно наблюдение последних лет: в тайге стали ходить поодиночке. Охотники не в счет, они вооружены. Но обычные люди зачем рискуют? Геологи всегда ходят по двое, так положено по технике безопасности, минимальное количество туристов в спортивной группе – четыре человека, чтобы могли, в случае чего, вынести пострадавшего. Сейчас это святое правило нарушается. В итоге – упал со скалы, а помочь некому. Заблудился – ищи-свищи. Ергаки стали воспринимать как не природный, а как пригородный парк. Но медведи об этом не знают.

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