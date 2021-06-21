Последствия ливня в Красноярске 20 июня 2021 года: потоп, утонувшие машины, селевые потоки, вода в торговых центрах

Последствия ливневого потопа в Красноярске 20 июня 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

Мощный ливень накрыл Красноярск накануне вечером, 20 июня. Синоптики заранее предупреждали об осадках, не спроста же два дня стояла невыносимая жара под сорок. Но чтобы они были настолько сильным – никто не ожидал. Одним словом, апокалипсис и конец света: гром и молния и вода стеной. В считанные минуты улицы города затопило. По итогам – десятки утонувших машин (те, которые пришлось эвакуировать из-за полученного гидроудара), сломанные ветки, мусор и грязь, перевернутые урны, рассыпанная по проспекту Мира древесная мульча из-под деревьев. И десятки автомобильных номеров, которые показались после того, как вода ушла с дорог..

Как пережили красноярцы первый в этом году ливень. Сразу скажем, что особенно не повезло тем, кто оказался в это время на дорогах – из-за ограниченной видимости останавливались не только легковые автомобили, но даже автобусы с пассажирами.

«Вот и приплыли» - такое видео появилась в «Инстаграме». Не повезло пассажирам маршрутки на остановке «Глазной центр». Салон затопило так, что пассажиры с ногами забирались на сиденья, а перепуганный кондуктор спасал свою кассу. К счастью, людей в автобусе было немного, обошлось без претензий – все восприняли происшествие с пониманием на позитиве.

Во многих районах города произошло отключение электроэнергии, обесточенными оказались жилые дома, магазины, светофоры на перекрестках. В частности, в Покровке вышла из строя электроподстанция. Аварийные бригады выехали сразу же после того, как ливень прекратился.

На улице Брянской на дорогу сошел грунт с обочины. Самый настоящий селевый поток – из грязи и камней. Несколько машин оказались в грязи и заглохли, людям пришлось откапывать машины из грязи и ждать помощи. Другой потоп, меньших масштабов, принес гравий и грязь на Николаевский проспект. К слову, наверняка потребуется обследование придомовой территории многоэтажки на улице 2-я Огородная, где уже несколько лет разрушается автомобильная парковка. Как ливень – так очередной обвал. В прошлом году там даже вводили локальный режим ЧС и побывала целая комиссия, проверявшая состояние площадки. Как отразился на ней вчерашний ливень, вскоре узнаем.

Фонтан, к слову, традиционный, забил на Октябрьском мосту – там из-за интересной системы ливневой канализации при сильном напоре вода выходит прямо на проезжую часть.

Серьезная проблема в Cосновоборске – там затопило больницу. Испорчено оборудование и 1,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, а также препараты. Не работают компьютеры, рентген и флюорография. Причина – незадолго до этого в больнице решили отремонтировать крышу: разобрать – разобрали, а о временных навесах не позаботились. Кто будет отвечать за это – вопрос.

На въезде в Березовку со стороны Красноярска: под железнодорожным мостом утонули по самую крышу несколько машин. Среди них был японский внедорожник. И еще УАЗ («буханка»). Объяснение одно из двух: либо водители обеих машин проезжают здесь впервые, иначе знали бы, что под мостом довольно большой углубление. И при любом более-менее значительном ливне – если ты не на танке, конечно – лучше выбирать другой путь. Либо самонадеянность зашкаливала. Водитель внедорожника, раздевшись по пояс, открыл капот и что-то пытался увидеть в затопленном двигателе. Но однозначно, пришлось ждать, пока вода уйдет, потом вывозить машины на буксире.

На улице Партизана Железняка коммунальщикам в разгар ливня пришлось раздвигать разделительные бетонные блоки, чтобы освободить воде путь. Иначе, по опыту прошлых лет, одна половина проезжей части превратилась бы в бассейн.

От ливня пострадали многие магазины и учреждения. Очевидцы сообщили, что в Театре оперы и балета вода хлынула прямо на сцену. В кинотеатре «Луч» затопило несколько этажей, причем не только тех, которые находятся ниже уровня поверхности. Лилось с потолка и в Доме кино. Воде по колено в подземных переходах удивляться не стоит – они заполнились в первую очередь. ТЦ «Мега» на правобережье также пострадал, по словам очевидцев, уровень воды на первом этаже поднялся на 10 см, а сотрудники пытались спасать от воды свои товары. Досталось и ТЦ «Июнь».

В администрации города сообщили, что откачивающая техника была наготове и выехала на место еще до окончания ливня, работали на самых сложных участках, где нет ливневой канализации. Среди таких как раз улицы Партизана Железняка, проспект Мира и 78 Добровольческой бригады. На Брянской и Николаевском проспекте коммунальщики оперативно расчистили проезжую часть.

Комментарий из администрации города: на сегодня ливневой канализацией оснащены около 15% городских дорог. Построить ливневку без глобальной реконструкции самой дороги невозможно. Поэтому проблему можно решить только постепенно. Для этого в Красноярске ешё в прошлом году принято решение при строительстве новых дорог и капремонте старых прокладывать ливнёвки, на проблемных участках делать новые врезки в проходящую рядом ливнёвку. Работы проведены глобальные: построены новая ливневка на 9 Мая, Железнодорожников, Ястынской и других.

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