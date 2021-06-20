На новой рабочей неделе в Красноярске ожидаются ливни и экстремальное похолодание до +7 градусов

На новой рабочей неделе в Красноярске ожидаются ливни и резкое похолодание до +8 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Начнется рабочая неделя с резкого похолодания. По данным GISMETEO, после жарких выходных, в Красноярске днем похолодает до +16 градусов. На город обрушатся ливень, град и грозы. Возможны порывы шквалистого ветра до 23 метров в секунду. Ночью похолодает до +7 градусов. Будет дождливо и пасмурно. Атмосферное давление 738-743 мм рт.ст.

Во вторник днем потеплеет до +23 градусов. Дожди ослабнут, но не уйдут, зато местами будет выглядывать солнце. Ночью похолодает до +9 градусов. Атмосферное давление 738-742 мм рт.ст.

Среда от вторника отличаться в погодном плане практически не будет. Временами будет идти небольшой дождь, синоптики обещают облачность с прояснениями и возможные порывы ветра до 9 метров в секунду. Ночь же станет теплее – до +13 градусов. Атмосферное давление в течение суток – 738-743 мм рт.ст.

Четверг в погодном плане обещает стать самым стабильным. Дневная температура составит около +21 градуса. Синоптики обещают отсутствие осадков и яркое солнце. Ночью же похолодает до +11 градусов, но будет без осадков и туч. Сила ветра составит около 4 метров в секунду с возможными порывами до 8 м/с. Атмосферное давление – 740-743 мм рт.ст.

Пятница ожидается самым теплым днем. Воздух прогреется до +24 градусов. Но вместе с потепление придут ливни и тучи, а также сильнейший ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Ночью температура опустится до +13-14 градусов. Будет дождливо и ветрено. Атмосферное давление в течение дня – 734-740 мм рт.ст.