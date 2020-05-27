2020-05-27T08:08:28+03:00
Происшествия

«Лодки на улицах, вода из розеток»: в Красноярске устраняют последствия ливня и потопа

Куда жаловаться, если ваша квартира «поплыла»? [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске устраняют последствия ливня и потопа. Фото: пресс-служба мэрии.В Красноярске устраняют последствия ливня и потопа. Фото: пресс-служба мэрии.
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- Никогда такого не было, и вот опять! – обсуждают красноярцы в соцсетях. После мощного ливня, который обрушился на город (и край) вечером и ночью 26 мая, все «поплыло». Как в Красноярске устраняют последствия потопа?

По крышу в воде. Потоп в Красноярске 26.05.2020 .Видео: ЧП - Красноярск

Напомним, вчера превратились в реки улицы Партизана Железняка, Калинина, 78-й Добровольческой бригады, Кольцевая, Грунтовая и многие другие. В «Белых росах» жильцы даже сняли видео: рассекают по двору в надувной лодке.

Улицу Партизана Железняка в Красноярске затопило после ливня 26.05.2020.Дарья ЛАВРИНЕНКО

В некоторых домах и общежитиях затопило квартиры и лестничные клетки. Люди ходили по квартирам по щиколотку в воде. Так, первый подъезд на Калинина, 2В «промок» целиком – с первого по девятый этаж. Люди были в шоке: из розеток хлестала вода, боялись включить свет.

Сейчас город приходит в себя после разгула стихии. Коммунальщики оперативно стараются привести все в порядок. Уже известно: за ночь с улиц и дорог откачали два олимпийских бассейна воды, рассказывают в пресс-службе департамента горхозяйства.

Потоп в Красноярске 26.05.2020. Утонуло общежитие на Транзитной. Воды по лодыжку.Видео: ЧП - Красноярск

Поскольку синоптики предупреждали о шторме заранее, технику вывели на работу тоже загодя, сразу держали все под контролем. Всю ночь 21 машина - илососы, мотопомпы, «кроты» - убирали воду. А заодно чистили забитые мусором ливневки, открывали колодцы и люки. В итоге вывезли 5640 кубометров воды, это больше 500 обычных цистерн. По объему сравнимо с двумя олимпийскими бассейнами.

В Красноярске устраняют последствия ливня и потопа 25.05.2020 .Видео: администрация Красноярска.

Говорят, с момента начала ливня в службу 005 пришли 163 заявки. На искрящую проводку, рухнувшие деревья, протекающие крыши. Важно: если вашу квартиру затопило, нужно идти в свою управляющую компанию, фиксировать ущерб и требовать компенсацию. А в случае отказа обращаться в суд. Ведь, в основном, подтопления произошли из-за недоработок УК: гнилых труб и забитых водостоках на крышах.

Вывезли 5640 кубометров воды, это больше 500 обычных цистерн. Фото: пресс-служба мэрии.

Вывезли 5640 кубометров воды, это больше 500 обычных цистерн. Фото: пресс-служба мэрии.

В среду, 27 мая, работы продолжаются. Лнем на смену вышли 24 спецмашины. Заявки на откачку воды можно оставлять по номеру 005. Если подтопления во дворе. Звоните в свою управляющую компанию.

Потоп в Красноярске 26.05.2020. В Белых росах плавают на лодке. .Видео: Сводка 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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