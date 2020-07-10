Поплыли! Красноярцы на надувных матрасах переплывают затопленные ливнем улицы

История про деда Мазая и зайцев - не сказка. Она постоянно воплощается в Красноярске, как только проходит ливень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789771" frameborder="0"></iframe> Красноярцы переплывают улицу на матрасе.Видео: соцсети

И не важно, шел дождь 10 минут или час - город в прямом смысле слова плывет. Но красноярцев не возьмешь голыми руками!

На велосипеде по колено в водеФото: Мария ЛЕНЦ

Они с сибирской смекалкой решают проблему - как переплыть с одной стороны улицы на другую. На Судостроительной, к примеру, после ливня в пятницу, 10 июля для этих целей приспособили надувной матрас. Ну, а что - перебраться надо, а с матрасом есть шанс выйти сухим из воды.

Остановки затопленыФото: Мария ЛЕНЦ

Для администрации Красноярска подтопления улиц - проблема не новая. Но ее просто так не решить: ливневая канализация в городе не справляется с нагрузками. Требуется время, финансовые вложения (и не малые), специалисты...

Приходится мочить обувь - уже не до нееФото: Мария ЛЕНЦ

К слову, дождь в Красноярске идет не первый день. И власти города говорят, что на ликвидацию потопов брошена вся возможная техника.

- В первую очередь спецтехника направлена на самые сложные участки – в переулок Медицинский, на проспект им. газеты «Красноярский рабочий» (район КрасТЭЦ), на улицы Грунтовая, Цементников, Мичурина, Калинина, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в администрации. -Также спецмашины выезжают по заявкам, поступающим на телефон службы 005.- с улиц Аэровокзальная, Вавилова, Брянская, Павлова, Высотная, Щорса, Качинская, Кольцевая, Затонская, Геологическая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789755" frameborder="0"></iframe> Потоп в Красноярске.

Но если вчера тонули только проблемные улицы, сегодня поплыли все - и центр города, и Партизана Железняка, и Авиаторов. Все.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789780" frameborder="0"></iframe> Партизана Железняка. Потоп.Видео: Дмитрий Карташов

Кстати, откачка воды идет в круглосуточном режиме. Но поскольку дождь последние дни тоже идет практически в круглосуточном режиме, то конца и края морю разливанному в городе пока не видно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789756" frameborder="0"></iframe> Потоп после ливня в Красноярске.

Еще вчера на правобережье города вода захлестнула трамвайные пути - движение электротранспорта приостановили. Аварийные бригады ликвидируют земляные наносы, размывы грунта, провалы дорожного полотна.