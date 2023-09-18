В Красноярске требуют завести уголовное дело из-за проблем со школьным питанием

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18 сентября красноярская прокуратура потребовала завести уголовное дело о халатности в связи с ненадлежащей организацией школьного питания в краевой столице. Об этом сообщили в ведомстве.

Проблемы в подготовке и организации школьного питания выявлены в 77 из 101 общеобразовательного учреждения города. В Красноярске есть два поставщика: местная компания «КрасПит» и «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Саранска. В мэрии за эту сферу отвечают главное управление образование и департамент соцразвития.

Прокуроры выявили многочисленные нарушения в школьных пищеблоках: отсутствие необходимого штата сотрудников, инвентаря, а также плохое качество продуктов.

Ведомство внесло представления главе города и операторам питания. В отношении замруководителя главного управления образования заведено административное дело о нарушении прав обучающихся.

Напомним, что учебный год в краевой столице начался со скандала: родители пожаловались на пустые столовые в школах. Сообщалось о проблемах с качеством еды — она была гнилой и перемороженной.

12 сентября специалисты регионального Роспотребнадзора начали внеплановую проверку мордовской компании, а уже 13 сентября была уволена глава дирекции школьного питания Ирина Фоминых.

В городе работает горячая линия по вопросам школьного питания. Рассказать о проблемах можно по телефонам: (391) 234-05-75 (добавочный 5), 263-81-81 и 263-81-64.

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На проблему обратил внимание общественник Игорь Болбат, ребенок которого учится в школе №150. По словам красноярца, в пищеблоке он увидел пустую раздачу. Болбат выяснил, что к первой учебной неделе в столовые, обслуживаемые «МКК», поступило очень мало еды, а та, что приехала, была гнилой и перемороженной.

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