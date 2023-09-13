В Красноярске уволили главу дирекции школьного питания после громкого скандала

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13 сентября в Красноярске уволили главу дирекции школьного питания Ирину Фоминых. Об этом сообщает сайт Newslab со ссылкой на депутата Заксобрания Илью Зайцева.

Зайцев отметил, что такое решение принял Владислав Логинов, глава города. Накануне он подвел промежуточные итоги устранения недостатков школьного питания.

Напомним, что учебный год в краевой столице начался со скандала. В некоторых школах дети не смогли купить себе еду. Фарш оказался некачественным, рисковать здоровьем учеников не стали.

В городе есть два поставщика: местная компания «КрасПит» и «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Саранска. 12 сентября краевой Роспотребнадзор начал внеплановую проверку мордовской компании.

С 5 сентября работает горячая линия по вопросам школьного питания. Рассказать о проблемах можно по телефонам: (391) 234-05-75 (добавочный 5), 263-81-81 и 263-81-64.