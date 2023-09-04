Несколько красноярских школ остались без еды из-за смены оператора питания

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В Красноярске возник дефицит еды в некоторых школах. Как пишет «Проспект Мира», проблема может быть в «Межрегиональной кейтеринговой компании» из Саранска, которая в этом году стала оператором питания в красноярских учреждениях. Как пишет издание, «МКК» прислала в школы непригодную еду, причем в очень маленьких количествах.

На проблему обратил внимание общественник Игорь Болбат, ребенок которого учится в школе №150. По словам красноярца, в пищеблоке он увидел пустую раздачу. Болбат выяснил, что к первой учебной неделе в столовые, обслуживаемые «МКК», поступило очень мало еды, а та, что приехала, была гнилой и перемороженной.

На «МКК» также жалуется депутат горсовета Александр Левый: по его словам, на оператора часто пишут негативные отзывы в соцсетях, а условия контракта, который был заключен Красноярском с «МКК», специально писались под эту компанию.

– Уже вчера учителя и директоры в чатах писали родителям, чтобы дети взяли с собой еду в школу. Заведующие в своих чатах жаловались, что им либо практически ничего не завезли, либо завезли некачественное, – добавил Левый.

В управлении образования Красноярска уже заверили, что якобы взяли проблему на контроль и составили претензию в адрес оператора. Поможет ли она исправить ситуацию с поставщиком, который регулярно становится объектом жалоб – большой вопрос.