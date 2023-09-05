Фото: Мария ЛЕНЦ
Учебный год в Красноярске начался со скандала. В некоторых школах дети просто не смогли купить себе еду. Фарш оказался не качественным, и рисковать здоровьем учеников не стали. Впрочем, и взамен детям ничего не предложили. Рассказываем, что делать, если детей не кормят в школе в Красноярске 2023
Есть два поставщика. Первый – это местная компания «КрасПит». Она работает в школах Свердловского и Кировского районов. В остальных, организацией питания занимается «Межрегиональная кейтеринговая компания» из города Саранск.
И именно в образовательных учреждениях, за которые отвечает фирма из Мордовии и произошёл первый в новом учебном году скандал с питанием.
В управлении образования рассказали, дело в некачественном фарше – говяжьем и свином. Его компания из Мордовии получила от одного из поставщиков. Специалисты засомневались в качестве полуфабриката и приняли решение, что кормить школьников таким нельзя.
Решение принималось день в день. И поэтому не во всех школах смогли заменить фарш на что-то другое.
С 5 сентября в нашем городе работает горячая линия по вопросам школьного питания. Номера телефонов:
- (391) 234-05-75 (добавочный 5);
- 263-81-81;
- 263-81-64.
В мэрии заявили, что проведут проверку. А руководитель фирмы из Саранска пообещал устранить все недочёты до конца недели.