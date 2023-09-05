Фото: Мария ЛЕНЦ

Учебный год в Красноярске начался со скандала. В некоторых школах дети просто не смогли купить себе еду. Фарш оказался не качественным, и рисковать здоровьем учеников не стали. Впрочем, и взамен детям ничего не предложили. Рассказываем, что делать, если детей не кормят в школе в Красноярске 2023

Кто поставляет еду в школы Красноярска 2023

Есть два поставщика. Первый – это местная компания «КрасПит». Она работает в школах Свердловского и Кировского районов. В остальных, организацией питания занимается «Межрегиональная кейтеринговая компания» из города Саранск.

И именно в образовательных учреждениях, за которые отвечает фирма из Мордовии и произошёл первый в новом учебном году скандал с питанием.

Почему детей не накормили в школах Красноярска 2023

В управлении образования рассказали, дело в некачественном фарше – говяжьем и свином. Его компания из Мордовии получила от одного из поставщиков. Специалисты засомневались в качестве полуфабриката и приняли решение, что кормить школьников таким нельзя.

Решение принималось день в день. И поэтому не во всех школах смогли заменить фарш на что-то другое.

Куда обращаться, если детей не кормят в школе в Красноярске 2023

С 5 сентября в нашем городе работает горячая линия по вопросам школьного питания. Номера телефонов:

- (391) 234-05-75 (добавочный 5);

- 263-81-81;

- 263-81-64.

В мэрии заявили, что проведут проверку. А руководитель фирмы из Саранска пообещал устранить все недочёты до конца недели.