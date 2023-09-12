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12 сентября Роспотребнадзор начал проверку организатора школьного питания в Красноярске. Об этом сообщает Дмитрий Горяев, руководитель ведомства.

- В связи с поступившей 4-5 сентября информацией о сбое и нарушениях в организации горячего питания в нескольких красноярских школах Управлением Роспотребнадзора незамедлительно начата внеплановая проверка в отношении ООО «Межрегиональная кейтеринговая компания», - пишет Горяев.

Сейчас специалисты ведомства продолжают осмотр пищеблоков, изучают документацию, а также занимаются исследованием проб продуктов и блюд.

В адрес мэра краевой столицы были направлены предложения о принятии безотлагательных мер.

Напомним, что в начале сентября родители учеников сразу нескольких школ пожаловались на пустые столовые, а в администрациях учреждений сообщили, что оператор привез им гнилье и перемороженные продукты.

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