Суд оставил его дома на время следствия: под Красноярском мужчина изнасиловал 16-летнюю родственницу

Заведено уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

Спустя год после трагедии 16-летней Марии Яценко, в Железногорске на день города произошло еще одно изнасилование подростка. В этот раз пострадала еще одна 16-летняя девушка. Но, к счастью, она осталась жива.

Как «КП-Красноярск» рассказал источник, близкий к семье пострадавшей, все произошло 29 июля в квартире, где проживала девочка. К ней в гости зашел дальний родственник – взрослый мужчина. Родителей дома не было, он остался их подождать. О том, что произошло дальше страшно даже подумать…

Девочка сразу не рассказала родителям о случившемся, пыталась пережить это сама. Но странности в поведении, резкую смену настроения и общую подавленность не заметить было нельзя. Вызвав дочь на откровенный разговор, мама узнала о жутком. Но девочка не призналась, кто же это сделал.

Семья обратилась в полицию, было заведено дело об изнасиловании, передано в СК. Следователи СК и оперативники МВД быстро смогли выяснить, кто же сотворил весь этот ужас со школьницей.

Мужчину арестовать не смогли – суд решил, что меры пресечения на время следствия в виде домашнего ареста будет достаточно, хотя сторона обвинения настаивала на заключении в СИЗО. Какие доводы привел мужчина, подозреваемый в изнасиловании – неизвестно.

Расследование продолжается, подозреваемому в изнасиловании грозит до 15 лет лишения свободы.

«КП-Красноярск» запросила официальный комментарий о ходе расследования в Следственном комитете.

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