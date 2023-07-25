Подозревали всех мужчин Железногорска: в СК рассказали подробности расследования убийства 16-летней девушки из Красноярского края

Место, где нашли тело девушки. Фото: прокуратура Красноярского края

16-летнюю Евгению Ж. (имя изменено) из Железногорска хоронили практически всем городом. Закрытый гроб утопал в цветах, желающие попрощаться с девушкой все прибывали и прибывали. Слова сочувствия и соболезнования родным звучали отовсюду, горожане давно не видели такой жестокости – над девушкой буквально издевались перед убийством. Сначала оглушили, затем изнасиловали, а потом прикопали под кустиком в городском парке. И все это, словно в насмешку, практически на глазах у десятка тысяч человек – во время празднования Дня города.

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

Дня рождения маленькой закрытой провинции, где живут около 80 000 человек, на территории которого находятся серьезные стратегические предприятия. В городе, огороженным серьезным забором с колючей проволокой, охраняющимся несколькими постами с вооруженной охраной. Здесь все чувствовали себя в безопасности. До того самого дня…

Убийцу нашли через 8 месяцев. Спокойный, серьезный и вдумчивый парень, на которого уж точно нельзя было подумать. Но факты говорят все за себя.«КП»-Красноярск» удалось выяснить эксклюзивные подробности расследования. О том, как искали убийцу, не оставившего практически никаких следов, кроме генетического, рассказала руководитель второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

ПРОПАЛ РЕБЕНОК, ПОМОГИТЕ!

«Телефон выключен или находится вне зоны действия сети» - эту фразу бабушка 16-летней Машеньки слышала за прошедшую ночь под сотню раз. Любимая внучка, отправившаяся праздновать День города в парк с подружками, не пришла ночевать домой. Сердце женщины подсказывало ей, что с ребенком что-то произошло. Поэтому утром 31 июля 2022 года она обратилась в полицию за помощью.

Поиском Евгении занимались сотрудники МВД, волонтеры и добровольцы, подключился Следственный комитет. Методично прочесывалась территория города, водолазы обследовали дно местного озера, шаг за шагом полиция и СК восстанавливали картину последнего дня, когда девушку видели живой и здоровой. Родители и друзья до последнего надеялись, что 16-летняя Маша найдется целой и невредимой.

- Работа начинается с того, что опрашиваются последние, кто видел пропавшего живым и близкие родственники. Определяется последняя доступная геолокация мобильного при помощи оператора сотовой связи. Информация сопоставляется, определяется примерная территория активных поисков. Но это не значит, что ищут только в этом конкретном месте. Отрабатываются и другие возможные места, куда мог пойти или поехать пропавший. Сотрудники стараются охватить как можно больше территорий, - рассказывает Яна Сырымбетова.

Но… вечером 2 августа, около 21:00, сотрудники Железногорского отдела СК вместе с оперативниками МВД повторно обходили берег городского озера, когда обнаружили тело девушки. Маша лежала в лесу неподалеку от воды и была присыпана землей.

Синяки, ссадины, РАНЫ(ИХ НЕСКОЛЬКО БЫЛО)на голове – по всему телу эксперты обнаружили следы насильственной смерти. Было заведено уголовное дело по статье «убийство».

- После того, как Машу нашли – к расследованию подключился второй отдел по расследованию особо важных дел. В простонародье – «важняки». Мы расследуем тяжкие и особо тяжкие преступления. Преступления совершенных против несовершеннолетних, «громкие» дела. То, что к работе подключаются «важняки» не означает, что руководство не доверяет городскому или районному отделу найти преступника, как часто думают люди. Просто эти дела входят в нашу подследственность, - поясняет Яна Сырымбетова.

Руководством была создана следственная группа, её работой управляли сотрудники второго отдела «важняков», а в состав входили следователи из разных городов и районов края, криминалисты.

Постоянно с группой работали сотрудники Главного управления Криминалистики из подразделения Новосибирска, десятки полицейских и экспертов.

Работа велась практически круглосуточно – и это реально так. Многим следователям и оперативникам пришлось переехать в Железногорск, жить там на протяжении нескольких месяцев, пока преступление оставалось нераскрытым.

Чтобы помочь найти преступника, приезжали специалисты и из Москвы – они делились опытом, полученным при раскрытии подобных преступлений, работали над психологическим портретом преступника.

ИЗ ЗАЦЕПОК – ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НАСИЛЬНИКА

Тело Маши сразу же было отправлено на экспертизу. После её проведения к статье «убийство» добавились еще и «иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей» и «изнасилование». Преступник оставил на теле погибшей свой генетический материал – семенную жидкость. Казалось бы, все просто, проверь по базе и дело раскрыто. Но увы, его в этой базе не оказалось.

- Генетический материал – это не отпечатки пальцев. База данных, через которую можно определить совпадение, гораздо меньше. Поэтому группе предстояла очень большая и монотонная работа - среди тысяч мужчин найти единственного. Эту работу можно сравнить с кругами, расходящимися по воде. Сначала круг возможных подозреваемых складывается из самых близких людей – все те, кто общался и виделся с убитой в последние часы перед гибелью. Затем расширяется. Параллельно следователями и оперативными сотрудниками проверялось множество категорий: те, кто был на берегу озера и в парке, судимые, лица, состоящие на различных учетах, те, кто уехал из города, работавшие вахтовым методом и другие -рассказывает тонкости следователь.

Версий было несколько, в том числе и такая, что один человек мог насиловать, а второй убивать. И она также отрабатывалась с особой тщательностью. Когда находились подозреваемые, которые могли совершить страшное – а таких было несколько – их проверяли не только на генетическое совпадение, но и досконально проверяли маршруты их передвижения, алиби, возможность совершить преступление, использовали возможности полиграфа.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧИЛИ У БОЛЕЕ 8 000 МУЖЧИН

Долгие месяцы работы не давали того результата, которого все ждали. Убийца не был пойман. Только представьте – в жестокой расправе над 16-летней школьницей уже подозревали большинство мужчин целого города, ведь преступником оказаться мог любой. За помощь в поимке преступника было обещано вознаграждение – 1 000 000 рублей. Было проверено больше 8 000 мужчин. Большинство относилось с пониманием, но находились и те, кто отказывался от предоставления образцов, с такими проводилась разъяснительная работа. Благодаря такому большому охват, было раскрыто около десятка старых преступлений. Но нужный здесь и сейчас человек не был найден. Но тут внезапно…

- При проверке полученных образцов студентов одного из местных вузов найдено стопроцентное совпадение генетического материала. Возможно ли его было найти ранее? Сложно сказать. По таким делам, когда не удалось найти преступника «по горячим» следам, нужно набраться терпения, можно сказать «усидчивости», чтобы планомерно проверить всех и не упустить одного, возможно того, кого искал. Это очень сложная, кропотливая, а иногда и монотонная работа. В этой ситуации надо отдать должное всем сотрудникам, участвовавшим в раскрытии преступления, за их терпение, умение подбодрить друг друга, так как очень тяжело держать высокий темп работы в условиях, когда конечный результат может быть очень далеким- рассказывает Яна Сырымбетова.

СУМКА И ПАСПОРТ В КАЧЕСТВЕ ТРОФЕЯ

Но не только генетический материал стал подтверждением совершения преступления. При обыске в квартире у 20-летнего парня нашлась сумка, вейп и паспорт Маши.

- Честно говоря, мы были удивлены. Зачем он хранил все это время паспорт своей жертвы? Дайверы несколько раз обследовали дно озера, вдруг вещи Жени выбросили именно туда, но безуспешно. Что преступник забрал вещи жертвы мы предполагали, но что он будетхранить их у себя, особенно паспорт, было удивлением. Зачем он его хранил? В качестве трофея? Возможно. Сам он причину такого поступка никак не объясняет…

В ТИХОМ ОМУТЕ

20-летний пареньотпираться не стал – сразу же во всем признался. На вопрос зачем убил и изнасиловал девушку, отвечал на допросах, что был пьян. Не соображал, что делает. Увидел красивую незнакомую девушку, в голове что-то помутнело, схватил камень и напал сзади. А затем, когда совершил жуткое, то подумал, что Евгения уже мертва, поэтому и закопал её.

Перед следствием парень предстал как чистый лист – ни разу к ответственности не привлекался, характеризовался положительно со всех сторон, занимался спортом. Но во время расследования выяснилось, что здесь не все так чисто…

Незадолго до убийства Маши, он совершил нападение на девушкув том же парке и вновь под алкоголем. К счастью, ему не удалось причинить девушке вреда – она сумела убежать. А во время обыска его квартиры следователи нашли несколько чужих мобильных телефонов – оказалось, что он украл их.

Сейчас 20-летний парень находится в СИЗО. Совсем скоро расследование будет завершено, а материалы уголовного дела отправятся в суд. За совершенное, парню грозит максимально суровое наказание – вплоть до пожизненного заключения.

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