Фото: скриншот с видео МВД по Красноярскому краю

20-летний парень, подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы из Железногорска Красноярского края, признался в совершении преступления. Рассказываем, что известно о предполагаемом убийце девушки.

Фигурантом дела об убийстве 16-летней девушки оказался 20-летний студент академии МЧС Евгений А. Как сообщил «КП-Красноярск» источник, парень уже дал признательные показания. По версии СК, 30 июля школьница отмечала с подругами День города в Железногорске.

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

Ночью она поругалась с ними, оставшись одна на берегу озера в парке культуры и отдыха. Утром домой она не вернулась, а 2 августа труп присыпанный землей и спрятанный под ветками нашли. Перед смертью девушку изнасиловали.

Место, где нашли тело девушки. Фото: прокуратура Красноярского края

Поиски подозреваемого заняли 8 месяцев. МВД обещала за информацию 1 миллион рублей. Но нашли его по анализу ДНК. Следователи проверили 10 тысяч мужчин и провели 2 тысячи экспертиз. В итоге 5 апреля подозреваемый был задержан прямо на занятии в академии.

«КП-Красноярск» поговорила о молодом человеке с его друзьями и бывшей девушкой. Практически все в один голос твердят – «Женя не мог». Но дома у юноши нашли вейп, паспорт и сумочку убитой. Евгений зачем-то хранил вещи убитой.

«У него был тихий и спокойный голос. Кричать он, будто физически был не способен»

Знакомые Евгения говорят о нем исключительно в положительных тонах, но отмечают, что парень он был довольно замкнутым:

- Нормальный парень, ничем не примечателен, веселый, отзывчивый. Учился на хорошо. Особой агрессии не наблюдалось. Был спортсменом, занимался дзюдо. Выпить мог, но чуть-чуть.

По словам знакомых, проблем с противоположным полом у него не было, но и казановой его было не назвать:

- Проблем и конфликтных ситуаций не было, общался нормально, как и все, особым вниманием окружен не был. У него никогда проблем с девушками не было, но и табунчиком за ним не бегали.

Все знакомые Евгения говорят, что о личной жизни не делился даже с близкими друзьями:

- Я его знал как человека, у которого всегда довольно тихий, спокойный голос. Кричать он, будто физически был не способен.

- Я могу о нем сказать только одно - это мой друг, я его давно знаю. Да он немного закрытый, зато добрый, хороший открытый для своих людей человек и честный человек. Он всегда готов прийти на помощь, всегда помочь в трудную минуту. Я не знаю, как вообще дошло до такого, чтобы его там приписали в это. Да, возможно, он любил где-то выпить немного, но человек, жизнерадостный, весёлый, позитивный. Он в МЧС мечтал пойти, он в армию сходил, он вернулся, он поступил на вышку, забыл о личной жизни.

В детстве Евгений лишился матери. Но по словам друзей и знакомых, проблем в семье у парня тоже не было:

- По характеру, каким я его знал: на публике, в незнакомой компании он довольно тихий, немного застенчивый, но со своими друзьями, знакомыми открытый и общительный. Что касается семьи и воспитания: его отца хорошо знаю. Насколько могу судить, отношения у них всегда были теплые.

- Я его знаю всю жизнь. Он максимально уравновешенный, говорит только по делу. Он всегда мечтал быть в МЧС. И прекрасно знал, что любые проблемы с законом грозят отчислением. Помню прошлый август. У него практика была до конца июля, но точных дат не помню. Мы с ним как-то гуляли, а потом он уехал отдыхать в Анапу. Никаких изменений в его поведении не было. Мама у него умерла давно, он жил с отцом и его новой женщиной, но у них нормальная спокойная семья.

«Любил доминировать»

Об отношениях с Евгением рассказала его бывшая девушка. Естественно, что проверить эти слова нельзя, но она рассказала, что наедине молодой человек менялся:

- Мы с ним встречались недолго. Около трех-четырех месяцев. Он очень няшный, ласковый, добрый. Хороший такой… Но иногда словно зашуганный… Я бы никогда не сказала, что он мог такое страшное совершить.

Но причины для расставания, по ее словам, крылись в интимной сфере. Девушка утверждает, что у Евгения были некоторые фетиши, связанные с доминированием:

- Он в жизни спокойный, но наедине – зверел. Мне было страшно.

Тем временем, студент подозревается сразу по трем статьям: «убийство, с целью сокрытия другого преступления», «иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей» и «изнасилование». Ему грозит пожизненный срок.

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