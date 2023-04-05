Место обнаружения тела. Фото: прокуратура края

5 апреля в Железногорске задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, которое произошло в августе 2022 года. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Подозреваемым оказался 20-летний житель Железногорска. Его задержали полицейские. В процессе расследования специалисты проверили более 10 тысяч мужчин. В ведомстве сообщили, что было проведено около 2 тысяч молекулярно-генетических образцов. В ближайшее время молодой человек будет допрошен. В полиции рассказали, что парень до самого задержания хранил у себя вейп, сумочку и паспорт убитой.

Напомним, что 16-летняя железногорка пропала в ночь на 31 июля. Девушка с подругами отправилась отмечать День города, уже ночью она поругалась с ними, и продолжила гулять в одиночестве, записывая печальные голосовые сообщения для своего знакомого. Наутро школьница домой не пришла.

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

2 августа тело девушки было обнаружено на берегу озера, у которого та рассталась с подругами. Труп был присыпан землей, сверху лежали ветки. Экспертиза показала, что перед убийством девушку избили и изнасиловали.

Следователи завели уголовные дела по статьям «убийство, с целью сокрытия другого преступления», «иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей» и «изнасилование».

Выйти на подозреваемого сразу не удалось. В марте полицейские обещали 1 миллион рублей тому, кто поделится информацией о преступлении. Причастного к убийству разыскали только спустя 8 месяцев.

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