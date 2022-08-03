Место, где обнаружили тело девочки Фото: СК

Страшное убийство юной 16-летней девушки произошло в закрытом промышленном городе Красноярского края – Железногорске. Прогулка с подругами после городского праздника обернулась трагедией: девятиклассница Даша* (имя изменено по закону) пропала в ночь на 31 июля. Бабушка девочки прождала её до утра, а затем обратилась за помощью в полицию. Школьницу искали почти трое суток полиция, волонтеры и просто добровольцы прочесывали город, но никаких зацепок не было. Водолазы 4 раза погружались в городское озеро – было обследовано около 40 000 квадратных метров дна. Даша бесследно исчезла.

В пресс-службе МВД рассказали, что уже вечером 2 августа, около 21:00, сотрудники уголовного розыска Железногорска, в очередной раз обходя берег озера, нашли тело девушки.

Как рассказал собственный источник «КП-Красноярск», Даша была слегка присыпана землей и лежала среди деревьев в лесу, который окружает озеро по всей его территории. После осмотра, эксперты сообщили, что на теле девушки есть признаки насильственной смерти.

Корреспонденты «Комсомольской правды - Красноярск» пообщались с родственниками Даши и смогли немного восстановить картину того дня.

- Даша была очень жизнерадостной, доброй. Немного наивной и на самом деле очень доверчивой девушкой. В тот день в её настроении не было ничего необычного, довольная, счастливая, не грустила, не ругалась ни с кем. Она готовилась к вечеру – собиралась гулять с подругами, отмечать день Города. Они небольшой компанией пошли в парк, это одно из любимых мест Даши. Затем гуляли на пляже. В какой-то момент девочки поссорились между собой. Даша расстроилась, даже зашла в озеро, побродила немного возле берега и вернулась обратно. Ни с кем не разговаривая, ушла сначала в сторону парка. Знаю, что была в ночном клубе Торнадо. После этого её больше никто не видел. Телефон она отключила, он был недоступен – девочки ей звонили, но это было бесполезно. О том, что она пропала, все узнали уже днем 31 июля.

В Следкоме было заведено уголовное дело по статье «убийство». Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося и ищут убийцу.

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Вечером 30 июля девушка ушла с подругами на празднование Дня города. Ночью она ушла в неизвестном направлении, а 1 августа бабушка обратилась к волонтерам и полицейским с заявлением о пропаже. (Подробнее)