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18 июля стало известно, что требования прокуратуры к ИП Грималюк О.Р. повторно удовлетворены апелляционным определением судебной коллегии Красноярского краевого суда. Судебный акт оставлен без изменения. Проще говоря, здание кафе признано самовольной постройкой, и владелицу обязали его снести.

Сколько времени на это отводится? Ведь и раньше казалось, что шанса остаться целым у здания не было. Но в последний момент, Грималюк удавалось спасти свое детище. Не помогали даже претензии от ФСБ и уголовные дела.

Решение вступило в силу 8 февраля после вынесения Красноярским краевым судом. Так как сейчас его оставили без изменения (в отличие от прошлого раза, когда нашли процессуальные нарушения), то «точкой отсчета» является именно эта дата. От нее отсчитывается шесть месяцев для исполнения судебного акта. Если здание не будет снесено добровольно до 8 августа, то потом прокуратура направит исполнительный лист в службу судебных приставов, и это будет сделано принудительно.

Является ли это решение суда окончательным или у собственника здания есть еще какие-то маневры? Он может попытаться получить отсрочку исполнения, если обосновать ее необходимость.

Как можно оценить шансы отмены судебного решения о сносе «Кантри»? Вот так прокомментировал ситуацию Радио КП в Красноярске депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев:

- Как мне кажется, с учетом позиции руководства города и прокуратуры края, в течение полутора месяцев мы, наконец, должны увидеть проспект Мира без этой коробки, которая уродует главную отремонтированную улицу Красноярска. Вполне возможно, что собственница попытается оспорить решение в Верховном суде. Крайне сомневаюсь, что оно может быть отменено, и даже принято к рассмотрению, потому что особенность рассмотрения и поступления жалоб несколько иная. Там нельзя сказать, что ты просто не согласен. Должны быть новые основания и новые жалобы.

Если мы вспомним историю с отменой первого решения краевого суда, то там в документе были допущены некие процессуальные нарушения. По сути, это ничего не меняет, но позволило эту историю отложить. После прошлого рассмотрения были даны соответствующие указания и разъяснения краевому суду, все эти замечания были устранены. Жалоба в Верховном суде существенно ситуацию изменить не может.

Зайцев рассказал о механизме сноса здания, если собственник не сделает этого сам:

- В случае, если решение суда не будет исполнено собственником добровольно, есть вариант принудительного исполнения решения суда. Выдается соответствующий исполнительный лист службе судебных приставов. Затем в рамках принудительного исполнения коммунальные службы города сносят объект, а расходы за снос здания возлагаются на собственника.

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