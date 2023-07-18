Восьмой кассационный суд подтвердил законность решения о сносе кафе «Кантри» в Красноярске

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18 июля Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о сносе кафе «Кантри» в центре Красноярска. Об этом сообщает прокуратура края.

Нежилое здание признанно самостроем. И сегодня этот судебный акт был оставлен без изменения. Теперь хозяйка скандального строения Ольга Грималюк должна самостоятельно снести его. В противном случае, ей придется сделать это принудительно.

Напомним, что решение о сносе здания было принято еще 8 февраля определением судебной коллегии Красноярского краевого суда. Грималюк обратилась в новую инстанцию. Но теперь у нее остался один путь: обращение в Верховный суд, но сначала ей придется исполнить решение, которые было подтверждено сегодня.