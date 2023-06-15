Потоп и нашествие медведей: у отшельницы Агафьи Лыковой появились две злые напасти

Агафья Лыкова. Фото: Андрей ГРИШАКОВ

Небывало холодная весна, а вслед за ней почти африканская жара… Сюрпризы погоды сыграли злую шутку с отшельницей Агафьей Лыковой: у ее заимки в глуши поднялась река Еринат, смыла дом и хозяйственные постройки. Вдобавок одолевают медведи. Об этом рассказал режиссер-документалист Андрей Гришаков, он дружит с таежной затворницей, снимает о ней фильмы.

Как оказалось, 10 июня в хозяйстве Карповны случилась злая напасть. После необычайно стылой весны нагрянула 40-градусная жара. В горах начали таять снега, с них хлынули потоки. К тому же поднялась река. В итоге большая вода снесла надворные постройки, вещи, но самое обидное – дом геолога Ерофея Седова, бывшего соседа отшельницы, который много лет помогал ей. Бревенчатый, довольно крепкий, еще бы послужил. Но нет – не выстоял перед стихией.

У заимки Агафьи поднялась река Еринат, смыла дом и хозяйственные постройки

По словам Агафьи, подтопления – это еще не все. Из-за холодной весны (такой она и не припомнит) к посадкам на огороде пришлось приступить гораздо позже. Не сеять же в ледяную землю! Так что управилась вот-вот, буквально на днях.

Надо бы радоваться, а тут еще одна напасть – зачастили медведи. Хищники проснулись позже обычного, есть в тайге пока нечего, вот и рыщут возле человека, ищут, чем бы поживиться.

Впрочем, Агафья не падает духом. Сколько лет живет в тайге одна. Трудится да молится. А непрошенных гостей из леса отпугивает петардами. К тому же ее опекают инспекторы заповедника «Хакасский» (на его территории расположена заимка). Поддерживают, не дают в обиду.

Подтянулись и киношники. Съемочная группа студии «САГА» Андрея Гришакова тоже подсобила Агафье. Подготовили грядки под посадки (по убеждению бабушки, их нужно не копать, а мотыжить), в доме провели дополнительный свет. Как-никак, отшельнице уже 78 лет, надо помочь.

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