«Проснулись медведи, кругом следы. А она одна»: перед днем рождения отшельница Агафья Лыкова осталась без помощника

17 апреля Агафья Лыкова встретила свой 79-й день рождения. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Без году 80… Агафья Лыкова, самая известная в мире отшельница, 17 апреля – как раз в Светлый (Пасхальный) понедельник - встретила свой 79-й день рождения. Вот только незадача, накануне бабушка осталась без помощника. Священнослужителю Анатолию пришлось вернуться на большую землю, сообщил «КП – Красноярск» Андрей Горбатюк, представитель российского технологического университета, руководитель экспедиций на заимку Лыковых еще с 2011 года.

Топить было нечем

Агафья Карповна живет одна вот уже 35 лет. Она последняя из семьи сибирских староверов-беспоповцев, что ушли в тайгу от гонений «неправедной» власти. Перенесла всё – страшный голод, холод, а потом и безлюдье. «Я не одна, я с Богом», - всегда поправляет Карповна. День и ночь тяжело трудится (иначе здесь не выживешь). Никогда не ропщет. Улыбается светло, по-детски, да молится за всех людей.

Для себя просит о чем-то лишь изредка, и то, когда не может справиться сама. Так, в начале апреля отшельница обратилась (у нее есть спутниковый телефон) к своим друзьям-волонтерам из РТУ МИРЭА: «Беда! Закончились дрова». Бросить бабушку один на один с проблемой они не смогли. Помогают ей больше 10 лет, стали, как родные. Поэтому срочно снарядили вертолет (тут посодействовали меценаты) и выдвинулись на место.

Заимка отшельницы. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

- Что мы увидели? Топить было уже нечем. Агафья уже использовала подручные средства: принесла из тайги хворост и ветки. Сложила их бережно у домика.

Но надолго их не хватило бы. И что теперь, замерзать? Ночи в лесу (а заимка Лыковой находится на территории заповедника «Хакасский») еще студеные, бывает и до -20 градусов.

Подвела река

Куда делись дрова? Обычно волонтеры летом заготавливают их порядком, чтобы хватило с лихвой. Так было и в прошлом году: целых десять дней команда рубила, пилила и укладывала «сушнину» в поленницы. Но (!) надо понимать: дрова готовят, где находят. И там же оставляют, на расстоянии до полукилометра от заимки.

- На поднос элементарно нет времени, это раз. И второе: летом дрова очень сложно поднять на косогор, где стоит дом Агафьи.

Словом, словом, ждут зиму, когда на реке встанет лед. И тогда уже по чуть-чуть, отшельница и ее помощник перетаскивают наверх.

Этой зимой лед на реке не встал, как надо. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

- Плюс мы заготовили две поленницы вдоль стен ее нового дома. Высокие, в два ряда, почти под скат крыши. Но эти дрова все равно ушли, несмотря на то, что топит Агафья буржуйку очень скудно – по два-три полешка в день. Однако есть еще русская печь, на ней она готовит хлеб. А в другой избе держит козлят, там тоже нужно периодически подтапливать, чтобы они выжили.

Вот и вышло – начало апреля, а дров почти не осталось. И главное – доступа к поленницам в тайге тоже нет!

- Выше по реке был запас дров, требовалось их по косогору поднять наверх. Ждали только, когда встанет лед. Но он почему-то рухнул, хотя морозы были. Усилиями Агафьи и ее помощника удалось вывезти две «лесные» поленницы из пяти. А остальные? Чтобы их спасать, пришлось ехать нам.

Ценит каждый прутик

Еще дома, в Москве, волонтеры придумали, как будут действовать. Взяли с собой альпинистское снаряжение – веревки по 50-100 метров.

- Растянули по косогору - недалеко от ее жилища вниз, на берег реки. Туда из леса подтаскивали дрова на санях. Скрепляли вязанками по три-четыре штуки. И второй веревкой поднимали по первому канату. А наверху принимали и переносили в дровницу у ее дома. Уложили полную! И Агафья была… счастлива. Для нее ОЧЕНЬ важно, чтобы ничего не пропадало. Даже, если собирает веточки для коз, подбирает все до последнего прутика. Такая психология: ничего не должно оставаться. Может быть, это связано с тем, что семья голодала в тайге три года, они почти умирали с голоду. И с тех пор у нее такое отношение и к продуктам, ко всему, что может обеспечить жизнь. Не оставляет за собой ни соринки. Если бы смыло дрова, для нее это была бы катастрофа. Поэтому она была счастлива, что мы их спасли, принесли к дому. Теперь она обеспечена полностью, может топить.

Операция по спасению дров. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Три месяца на заимке

В гости к бабушке друзья-добровольцы приехали с подарками. Привезли ей фрукты и орехи. После зимы витамины ох, как нужны! Захватили ведра, секаторы и другую утварь, впереди посадки, надо готовиться.

Тем более какое-то время отшельнице придется обходиться самой. Считай, накануне своего 79-го дня рождения Карповна снова лишилась помощника. Священнослужитель Анатолий (его присылала старообрядческая церковь) был вынужден покинуть заимку.

Напомним, на подмогу отшельнице его отправили перед Новым годом. Так что в таежной глухомани он пробыл три месяца. Конечно, условия тяжелые. Да и с отшельницей может ужиться не каждый. У нее свои правила, понятия.

Отшельница вместе со своим духовным наставником. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Поначалу казалось, помощник задержится в тайге подольше. Но увы. По данным собственного источника «Комсомольской правды – Красноярск», прижиться на заимке священнослужитель не сумел. Поэтому ему пришлось улететь вместе с волонтерами, еще 8 апреля.

Петард не боятся

Конечно, одной – тем паче в неполные 80 – в лесу тяжело. Лучше бы с помощником, вздыхает отшельница.

- Она рассчитывает, что кто-то приедет и поможет. Так это обычно происходит. Без подмоги посадки не одолеть. Но я бы добавил: главная проблема связана не с ними. А с тем, что проснулись медведи. Мы уже видели: кругом следы, много. Когда на заимке двое, ходят, топят печь, шумят, это одно. А, когда человек один, уже совсем другая история. Медведь это видит, и его поведение может поменяться. Да, у Агафьи Карповны есть ружье, петарды. Но, как показала практика, медведь, который годами живет в том районе, на них не особенно реагирует. Бывали случаи, по весне к ней приходила медведица с тремя медвежатами, ходила по огороду. А нее в то время были строители. Так они кричали, Агафья взрывала петарды. Но медведица бродила метрах в 50 и ухом не вела. Никакой реакции!

Шаль - от злых морозов

Агафья всегда молится за всех. Друзей и просто добрых людей, что болеют за нее, тоже много. Хочется надеяться, нового помощника для Карповны найдут быстро.

А пока ее опекают инспекторы заповедника «Хакасский». Накануне дня рождения Агафьи побывали у нее в гостях. Также помогли с дровами (их много не бывает!). Вручили угощения – внушительные пакеты сухофруктов и грецких орехов (чтобы хватило надолго), мед. И еще преподнесли особый подарок – теплую и пушистую шаль из козьей шерсти, ее передал лично директор заповедника Виктор Непомнящий.

- Ночи здесь холодные, топит Агафья экономно, чтобы только не выстыла изба. Так что шаль сейчас очень ко времени. Пусть бабушка не мерзнет!

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