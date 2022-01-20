Медведь с колокольчиком: отшельница Агафья Лыкова поделилась таежной страшилкой с черным юмором

Агафья Карповна гостей любит: всегда приветит, а порой и рассмешит. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Агафья Лыкова у каждого своя. Для одних «зеркало душевной чистоты русского человека», для других – «распиаренная старуха, живущая на подачки». А какая она в личном общении? Как оказалось, знаменитая отшельница любит пошутить. И не прочь рассмешить гостей таежными байками, даже с черным юмором. Об этом рассказал «КП» - Красноярск Андрей Горбатюк, представитель технологического университета Москвы. Больше десяти лет он вместе со своими студентами приезжает на таежную заимку, чтобы помочь Агафье по хозяйству.

Любознательна, как ребенок

За эти годы отшельница (а характер у нее крутой) сдружилась с волонтерами. Стали, как родные.

- Она нас всегда ждет, зовет, - признается руководитель экспедиций Андрей Горбатюк. - Да и мы не представляем: как не приехать, не повидаться, не помочь?

Друзьям с большой земли бабушка Агаша всегда рада. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Поначалу московские гости поражались. Казалось бы, парадокс: Агафья всю жизнь прожила в тайге, много лет – вообще одна. И вместе с тем она на редкость общительна и любознательна. В свои 77 лет трудится с утра до поздней ночи. И все же не ожесточилась, живет светло и радостно.

- Не быт довлеет над ней, а она поднимается над ним. Никогда не жалуется на жизнь, на судьбу, напротив, - продолжает Андрей Викторович. - Положительные эмоции черпает отовсюду. Слышали бы, как она разговаривает со своими козами или кошками. Приходит в такое умилительное состояние, приговаривает: «Краси-и-и-и-вые!».

У нее певучий говор. Так произносит слова – медленно – как будто проговаривает внутри себя, проживает. И каждое наполняется внутренней силой, становится веским. Общаться с ней приятно, словно бы находишься в плотном эфире…

Мы чуть ли не каждый день вспоминаем Агафью. Всплывают ее выражения. Например, в тех случаях, когда мы удивляемся: «Да ты что?» (невероятно, несбыточно), она протянет «Каво-о-о!». Когда задает вопрос, строит фразу так: «То ли приедешь еще? То ли помнишь? То ли знаешь? То ли был там?». А, удивляясь или возмущаясь», говорит: «А это еще СЁ такое?». Мы тоже в шутку частенько так говорим.

Всегда приветит и накормит

Одна в тайге, сама доит коз, солит рыбу… Конечно, продуктов хватает, но не шикует. И все же если бывают гости, не поделиться просто не может.

Отшельница вместе с гостями, волонтерами и священником. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

- Хлеб печет по старинному рецепту, без дрожжей, на закваске. И, когда кто-то приезжает, всегда предложит. Это по-христиански, вдруг у людей с припасами тяжело? Вот и несет яйца, хлеб молоко, может дать картошки или морковки со своего огорода. Когда мы летом приезжаем, с нами делится всегда. Это притом, что запасы у нее ограничены, что-то доставляют даже вертолетом!

Агафья Карповна – последняя из семьи «сибирских робинзонов», бежавших в тайгу от цивилизации. А у старообрядцев была привычка к понуждению плоти.

- Они были гонимы, испытывали телесные лишения. Агафья же всю жизнь в тайге, то есть вдвойне привыкла к тяжелым условиям. Для нее сутки не поесть или не поспать – это норма. Как-то с ней заездок (рыболовную изгородь) делали целый день. И она все это время была там, на реке. Вечерело, устали, она мокрая, дрожит. И лишь словечком обмолвилась: «А я сегодня еще не ела». Я даже не знаю, успела ли – надо было еще коз кормить.

Лазит по горам и не боится клещей

И тем не менее 77-летней отшельнице ни за что не дашь ее возраст. По словам волонтеров, она до сих пор без труда лазит по горам. Ей по силам дальние – на два-три дня – походы.

- Мы вместе с ней посетили старый дом, где Агафья с семьей жила 40 лет. Поправили кресты на могилах матери, брата и сестры. Для этого перешли реку вброд, два часа взбирались на крутую гору, потом еще шли пешком. Весь путь занял 5-6 часов. Это был долгий поход с двумя ночевками. И она справилась.

Вся ее жизнь - это труд и молитва. Но отшельница никогда не жалуется на судьбу. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Агафья почти постоянно на ногах. Хлопочет по хозяйству так, что за день, бывает, не присядет. А летом даже живет на улице. Для этих целей определила шалашик (называет его «балагашик»). Проводит там все время, до холодов, заморозков – привыкла.

Кстати, клещей не боится, она же родилась в тайге. Случается, паразит присосется. Она чувствует: где-то зачесалось. Полезет рукой, достанет, выбросит. И никакой паники!

А зимой спит в доме, укрываясь одеялом или шкурой. В помещении ходит в одежде, ведь до тепла не протапливает. Экономит – больше 10 поленьев в день не использует.

- Печка топится только тогда, когда она готовит пищу, для себя или скотины. Тогда буржуйку «запускает», - говорят волонтеры. - Еще есть русская печь, и хлеб печется там. А, чтобы в комнате было +22 градуса, как мы привыкли, такого там нет.

Иной раз службы у Агафьи продолжают по несколько часов. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Любит рассмешить

- У нас есть традиция: когда приезжаем, Агафья уступает нам один домик, - улыбается Андрей Горбатюк. – Тот старый, где был пожар. Мы спим там на полу. А она приходит в 9-10 вечера, и начинаются разговоры. Мы можем говорить час-два. И все это очень интересно. Агафья любит рассмешить, а иногда и напугать.

Например, вспоминает истории, легенды, которые передавали ее родственники. Вот одна из них: медведь задрал корову и утащил в чащу. Охотник идет по лесу и слышит: динь-динь, колокольчик звенит. Подобрался поближе, ахнул. Сидит медведь, а у него в лапах голова коровы. И вот он перекидывает ее туда-сюда, туда-сюда. Колокольчик бренчит – как погремушка. А ему нравится: сидит играется! Она говорит, а сама смеется.

… Это, как дети, в пионерлагере, пугают друг друга страшилками перед сном. Впрочем, есть и другие истории. Так, Агафья любит рассказывать легенду о своем появлении. Когда ее матери было за сорок, рожая четвертого ребенка, девочку, она не могла разрешиться от бремени двое суток. В отчаянье муж кинулся к 300-летнему кедру: «Прости меня, а жену с дитем спаси!». И ударил топором. За день вырубил из дерева ванну в человеческий рост. Притащил домой, налил воды, нагрел раскаленными камнями. Положил жену, а та вскоре родила дочку Агафью. Так отец и вымолил ее у тайги.

Отшельница всегда говорит: она не одна, она с Богом. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

СПРАВКА КП

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденной геологами в Западных Саянах. Многие годы отшельники старались уберечь семью от влияния мира. К моменту обнаружения их было пять: глава семейства Карп Иосифович, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей (Саввин, Димитрий и Наталья), а в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович. Историю семьи еще в 70-е открыл миру журналист «Комсомольской правды» Василий Песков.

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