«Не можно!»: 10 правил жизни отшельницы Агафьи Лыковой

Отшельница следует системе запретов, которую ввел еще ее отец. Фото: сайт РПСЦ.

«С миром нам жить НЕ МОЖНО!» - твердили Лыковы. Семья старообрядцев, бежавшая в глухую тайгу от большевиков, провела в изоляции больше 40 лет. Чтобы выжить в суровых краях, надо было придерживаться жестких запретов, их ввел еще отец, Карп Осипович. Сейчас из сибирских робинзонов осталась только Агафья, младшая дочь. В апреле ей исполнится 79. И за все время она ни разу не нарушила «тятенькины заветы». 10 правил жизни отшельницы Агафьи Лыковой, какие они? Подробности в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Не пить и не курить

Как все старообрядцы, Карп Лыков не употреблял спиртное. И, понятно, категорически запрещал домашним это делать. Ослушаться отца ни сыновьям, ни дочкам в голову не приходило. Еще одно табу – не курить. Любителей подымить староверы презрительно называли «табашниками». Словом, попробовать сигарету Агафье не пришлось. Оно и к лучшему: здоровье лишним не бывает.

Карп Осипович держал семью в строгости. Фото: предоставлено Григорием Власовым.

Не мыться в бане

На заимке Лыковых не было ни бани, ни туалета. Опять же - запретил глава семейства. Мылись ОЧЕНЬ редко. Летом набирали в воду в деревянное корыто, оставляли его на солнце. А потом ополаскивались.

Так что Агафья не моется, ну почти. По словам гостей, обычно руки и лицо у нее чистые. И вместе с тем периодически снимает с себя «живность» - клещей и не только. Неприятно, но что поделаешь - свыклась.

Нужно понимать: человек провел в лесу почти 80 лет. В постоянной борьбе! Тут и морозы под 50, и голод, и дикие звери. Нам ли, привыкшим к уюту и комфорту, осуждать отшельницу?

Трапезничать в одиночку

По сути, Агафья Карповна – инокиня, несущая духовную вахту в сибирской тайге. Каждый день совершает долгие молитвы. И, как рассказывают представители русской старообрядческой церкви (они держат с ней связь), принимает пищу всегда в одиночку. Говорят, не пьет даже чай. И неизменно отвечает отказом, если гости предлагают налить ей чашечку.

Не принимать подмогу

от всякого. Если это инспекторы заповедника «Хакасский» или волонтеры российского технологического института – пожалуйста. Они много лет опекают Карповну.

Другое дело – помощники с «большой земли». Особенно непросто складывались у Агафьи отношения с послушником Георгием. Тот, бывало, жаловался: принесет воды с реки, наколет дров, а бабушка к ним даже не притронется! Потому как помогал, но НЕ СПРОСИВ БЛАГОСЛОВЕНИЯ! Впрочем, Агафья намекала, дело в другом, в духовных разногласиях. И такому, как Георгий на заимке быть «не можно».

Отшельница поддерживает связь с представителями церкви. Фото: РТУ МИРЭА.

Не копать землю лопатой

Не спрашивайте, почему, так уж повелось. Послушник Георгий однажды не разобравшись, перелопатил всю деляну под картошку. Бабушка возмутилась: нельзя!

По ее искреннему убеждению, огородик, расположившийся на горе у реки Еринат, нужно обрабатывать исключительно мотыгой - «копытить». Правда, внушениями отшельница не ограничивается. В свои годы лихо орудует мотыгой, запросто!

Не касаться чужих

Карп Осипович строго наказал: избегать любых контактов с посторонними. Почему? Боялись болезней. Если кто-то – пусть случайно – прикоснется к «мирскому человеку», нужно омыть руки водой.

Агафья всегда была хлебосольной, любила угощать. Фото: предоставлено Григорием Власовым.

Вот выдержка из рассказа «КП – Красноярск» геолога Григория Власова, он был одним из первых, кому довелось подружиться с семьей староверов еще в 70-е:

- Лыковы жили в очень трудных условиях, но к нам в поселок всегда приходили с подарками. Как-то принесли кучу орехов, всех угощают, но сыплют с высоты. Нельзя дотрагиваться до чужих. Был у нас электрик Олег. Они протягивают ему орехи. А тот никак, рот щербатый. Тогда Агафья с сестрой Натальей пошептались. И долю Олега перещелкали сами. Отдали чистые ядра: «На, дуй!». Ничего – съел!

Не переезжать

Агафья живет в тайге одна с зимы 1988 года, то есть вот уже 35 лет. Однако перебираться к людям даже не думает. Объясняет: это запрет отца. «Тятенька благословенья не давал, сказал: поедешь — погибнешь!». На самом деле всё так. На заимке Карповна постоянно в хлопотах: вода, дрова, корм для скотины, огород. Без движения себя не представляет. А посади ее на диван перед телевизором, затоскует и… долго ли протянет? Лес – ее дом, ее храм, она тут родилась, тут и хочет быть похоронена, когда придет час.

Агафье около 30 лет. Фото: предоставлено Григорием Власовым.

Не бездельничать

Повторимся, в глухомани Лыковы тяжело трудились сутками. Иначе было не продержаться. Умели все, что нужно для жизни в тайге. На крутом склоне разбили огород. Питались обычно картошкой, здесь она растет хорошо. А вот с зерном на лесных землях беда. Поэтому младшие Лыковы до поры не знали хлеба, его заменяли картофельными лепешками.

Домашнего скота у семьи не было. Ружей тоже. Когда сыновья подросли, стали строить ямы, куда ловили зверей. Но только копытных. Животных, «имеющих лапы», употреблять в пищу было нельзя, это еще одно правило.

Не отмечать светские праздники

Тот же Новый год Агафья Лыкова не празднует. Ведь его ввел Петр, значит, это не по-христиански, разводит руками она.

- Праздники для Агафьи – в основном, церковные события, - поделился с «Комсомолкой» Андрей Горбатюк, руководитель экспедиций РТУ МИРЭА к отшельнице. - А церковные праздники и являются личными. Она радуется – поздравляет, наряжается. Насчет Рождества говорила так: когда жили в семье, подарки друг другу не дарили. Было не принято, в тайге какие подарки? Но при этом проводили рождественские службы. А они бывают очень длинными. Я как-то присутствовал на одной службе. Она шла больше шести часов! Для неподготовленного человека очень тяжело. А для Агафьи – дело привычное.

Не принимать лекарства

С этим в семье Лыковых было строго. Лечились народными средствами: заготавливали целебные травы и корни. Раны обрабатывали пихтовой смолой. Пили кедровое молочко – сплошные витамины! Как вспоминают очевидцы, старообрядцы Лыковы выглядели на 10-15 лет моложе сверстников «из мира».

В свои 78 затворница хлопочет по дому и управляется с хозяйством. Фото: РТУ МИРЭА.

А что же Агафья? По возможности тоже соблюдает заведенные отцом правила. Так, осенью 2021 года перенесла тяжелую болезнь. Высокая температура, ломало все тело. Признавалась: думала, это всё. Но каким-то чудом сумела выкарабкаться. Исцелилась – без медикаментов.

- Раньше не употребляла никакие лекарства вообще, - продолжает Андрей Горбатюк. – А потом на нее повлияли священники, духовные отцы. Убедили, что лекарства пить можно. И она разрешила послабление. Позволяет себе лекарства, даже антибиотики.

К тому же время от времени отшельницу навещает врач. Прилетает на вертолете: рейсы организовывают друзья Агафьи Карповны с «большой земли», благотворители и предприниматели – подчеркнем, на свои средства.

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