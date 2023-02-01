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1 февраля 2023 8:28

Вертолет был забит под потолок: на заимку Агафьи Лыковой доставили сено для коз, а еще валенки 45 размера

Вертолет сена для коз привезли отшельнице Агафье Лыковой
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
На заимке отшельницы Агафьи Лыковой побывали гости с большой земли. Привезли много всего нужного, в том числе валенки 45 размера для помощника. Фото заповедник "Хакасский".

На заимке отшельницы Агафьи Лыковой побывали гости с большой земли. Привезли много всего нужного, в том числе валенки 45 размера для помощника. Фото заповедник "Хакасский".

На исходе января у Агафьи Лыковой снова побывали гости с большой земли. Навестить отшельницу приехали ее давние друзья. Это директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий, волонтеры из Москвы, российского технологического университета, а также представители старообрядческой церкви и Николай Седов (сын геолога Ерофея, много лет помогавшего Агафье).

Добирались по воздуху – вертолетом. Эта зима выдалась ОЧЕНЬ снежной. Так что по-другому попасть на заимку, расположенную в 200 километрах от ближайшего жилья, почти невозможно, тем более с грузом. Важно: поездка состоялась благодаря поддержке мецената и предпринимателя Олега Дерипаски (и его фонда «Вольное дело»).

- Агафья встретила нас очень радушно, - поделился с «Комсомольской правдой – Красноярск» Виктор Непомнящий. – Она всегда по-детски радуется гостям. Мы привезли ей много всего нужного. Письма, свежие номера старообрядческой газеты, новую бензопилу, продукты, корм для собак и кошек. Одного сена для коз в вертолете было под потолок! Если не ошибаюсь, тюков 20. Будем надеяться, до весны хватит.

Карповна всегда рада свежим газетам. Фото заповедник "Хакасский".

Карповна всегда рада свежим газетам. Фото заповедник "Хакасский".

Напомним, перед Новым годом у отшельницы появился новый помощник, священнослужитель Анатолий, его прислали из церкви. Причем поселился он не на самой заимке, а поблизости, на кордоне заповедника «Хакасский».

- Не секрет, что Карповна – человек своеобразный, ужиться с ней непросто, - говорят знакомые бабушки. – У нее свои представления о том, как можно и не можно, и соответствовать им способен не каждый.

Однако новому помощнику, кажется, это удалось. Анатолий взял на себя всю тяжелую работу – носит дрова и воду, чистит снег. А его навалило видимо-невидимо, сугробы в человеческий рост!

Живут мирно, вместе молятся. Друг на друга не жалуются – наоборот. Еще перед Новым годом Агафья сама вышла на связь, позвонила по спутниковому телефону, попросила передать для Анатолия валенки. А то приехал в таежную глушь в зимних сапогах, а они подвели.

Валенки - вещь в тайге нужная! Фото заповедник "Хакасский".

Валенки - вещь в тайге нужная! Фото заповедник "Хакасский".

- Не вопрос! Вчера привезли ему валенки. Как просили – 45 размера, больше не бывает, - рассказал «КП – Красноярск» директор заповедника «Хакасский». – Что любопытно, сама Агафья уже много лет зимой ходит в сапогах из ЭВА (полимера). Очень довольна: они не промокают и спокойно выдерживают даже 45-градусные морозы. А вот Анатолию такие сапоги отчего-то не подошли, будет носить валенки.

На фото - Виктор Непомнящий, директор заповедника, вместе с духовником отшельницы. Фото заповедник "Хакасский".

На фото - Виктор Непомнящий, директор заповедника, вместе с духовником отшельницы. Фото заповедник "Хакасский".

Десант волонтеров пробыл у отшельницы всего несколько часов. Но и за это время пообщаться успели. Также Агафья долго говорила со своим духовником, делилась сокровенным.

- Перед нашим вылетом на заимку друзья отшельницы передавали ей привет, просили молиться за страну. И она это делает. Молится за всех людей – на земле.

Агафья Лыкова подарила гостю, директору заповедника Виктору Непомнящему, именной поясок, который соткала сама. Фото заповедник "Хакасский".

Агафья Лыкова подарила гостю, директору заповедника Виктору Непомнящему, именной поясок, который соткала сама. Фото заповедник "Хакасский".

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