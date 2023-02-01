Вертолет был забит под потолок: на заимку Агафьи Лыковой доставили сено для коз, а еще валенки 45 размера

На заимке отшельницы Агафьи Лыковой побывали гости с большой земли. Привезли много всего нужного, в том числе валенки 45 размера для помощника. Фото заповедник "Хакасский".

На исходе января у Агафьи Лыковой снова побывали гости с большой земли. Навестить отшельницу приехали ее давние друзья. Это директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий, волонтеры из Москвы, российского технологического университета, а также представители старообрядческой церкви и Николай Седов (сын геолога Ерофея, много лет помогавшего Агафье).

Добирались по воздуху – вертолетом. Эта зима выдалась ОЧЕНЬ снежной. Так что по-другому попасть на заимку, расположенную в 200 километрах от ближайшего жилья, почти невозможно, тем более с грузом. Важно: поездка состоялась благодаря поддержке мецената и предпринимателя Олега Дерипаски (и его фонда «Вольное дело»).

- Агафья встретила нас очень радушно, - поделился с «Комсомольской правдой – Красноярск» Виктор Непомнящий. – Она всегда по-детски радуется гостям. Мы привезли ей много всего нужного. Письма, свежие номера старообрядческой газеты, новую бензопилу, продукты, корм для собак и кошек. Одного сена для коз в вертолете было под потолок! Если не ошибаюсь, тюков 20. Будем надеяться, до весны хватит.

Карповна всегда рада свежим газетам. Фото заповедник "Хакасский".

Напомним, перед Новым годом у отшельницы появился новый помощник, священнослужитель Анатолий, его прислали из церкви. Причем поселился он не на самой заимке, а поблизости, на кордоне заповедника «Хакасский».

- Не секрет, что Карповна – человек своеобразный, ужиться с ней непросто, - говорят знакомые бабушки. – У нее свои представления о том, как можно и не можно, и соответствовать им способен не каждый.

Однако новому помощнику, кажется, это удалось. Анатолий взял на себя всю тяжелую работу – носит дрова и воду, чистит снег. А его навалило видимо-невидимо, сугробы в человеческий рост!

Живут мирно, вместе молятся. Друг на друга не жалуются – наоборот. Еще перед Новым годом Агафья сама вышла на связь, позвонила по спутниковому телефону, попросила передать для Анатолия валенки. А то приехал в таежную глушь в зимних сапогах, а они подвели.

Валенки - вещь в тайге нужная! Фото заповедник "Хакасский".

- Не вопрос! Вчера привезли ему валенки. Как просили – 45 размера, больше не бывает, - рассказал «КП – Красноярск» директор заповедника «Хакасский». – Что любопытно, сама Агафья уже много лет зимой ходит в сапогах из ЭВА (полимера). Очень довольна: они не промокают и спокойно выдерживают даже 45-градусные морозы. А вот Анатолию такие сапоги отчего-то не подошли, будет носить валенки.

На фото - Виктор Непомнящий, директор заповедника, вместе с духовником отшельницы. Фото заповедник "Хакасский".

Десант волонтеров пробыл у отшельницы всего несколько часов. Но и за это время пообщаться успели. Также Агафья долго говорила со своим духовником, делилась сокровенным.

- Перед нашим вылетом на заимку друзья отшельницы передавали ей привет, просили молиться за страну. И она это делает. Молится за всех людей – на земле.

Агафья Лыкова подарила гостю, директору заповедника Виктору Непомнящему, именной поясок, который соткала сама. Фото заповедник "Хакасский".

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