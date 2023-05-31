ФСБ завершила расследование дела Митволя о хищении на строительстве красноярского метро

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Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении Олега Митволя. Его арестовали 10 июня в Красноярске, после задержания в московском аэропорту. Председателя совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» заподозрили в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на проектирование метро в Красноярске.

По версии следствия, «Красноярский ТИСИЗ», полностью подконтрольный Митволю, получил 950 млн рублей на инженерные изыскания и обновление проектной документации. Однако впоследствии оказалось, что инженерные работы – в частности, бурение скважин, – компания не проводила, а документы о выполнении работ были подделаны. Из 642 скважин специалисты пробурили лишь 200, остальные были сделаны «на бумаге».

Не обновлялась и проектная документация: вместо нового проекта Красноярскому краевому транспортному управлению была отправлена архивная документация, подготовленная институтом «Харьковметропроект» еще в 1989 году. Документ также подделали, чтобы выдать его за работу специалистов «ТИСИЗ», к тому же без их ведома.

После того как силовикам стало известно, что деньги утекли в неизвестном направлении, а работы остались невыполненными, на главу АО завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Митволя задержали в московском аэропорту Внуково, при попытке улететь в Дубай.

После ареста он был отправлен в СИЗО: задержанный сразу согласился сотрудничать со следователями и заключил досудебное соглашение. Он также пообещал «изобличить пособников» его коррупционной схемы. Митволь дал показания на министра транспорта Красноярского края Димитрова, которого задержали спустя месяц. В феврале по теме метро завели дело о превышении полномочий на председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина. И Лапшин и Димитров на сегодняшний день уже не занимают свои посты.

Задержанный министр Димитров

В ФСБ сегодня сообщили о завершении расследования уголовного дела. По данным ведомства, материалы содержат около 20 томов. Сейчас дело планируют передать защите Митволя для ознакомления, после чего они будут отправлены в краевую прокуратуру, а оттуда – в суд. По уголовной статье Митволю может грозить до 10 лет лишения свободы.

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