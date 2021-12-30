Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 17:40

Митволь: «Можно сказать, что в городе Красноярске есть метро»

Краевое правительство утвердило план территории для размещения первой линии метрополитена
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Митволь: «Можно сказать, что в городе Красноярске есть метро»

Митволь: «Можно сказать, что в городе Красноярске есть метро»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске утвержден план территории для размещения первой линии метрополитена . Документ был опубликован на сайте краевого правительства.

На красной ветке будут располагаться шесть станций. Также в документе перечислены мероприятия по безопасности строительства и функционирования метро и другое.

Чтобы в городе наконец появился долгожданный сетрополитен, снесут 76 гаражей, 231 старую пятиэтажку, по одному двухэтажному и трехэтажному зданию, АЗС, автомойку и различные мелкие объекты.

— Можно сказать, что в городе Красноярске есть метро,— цитирует «Проспект Мира» директора компании «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя.

Он отметил, что это большая победа, в которую многие уже перестали верить. Стоимость красной ветки составит 89 млрд рублей.