Митволь: «Можно сказать, что в городе Красноярске есть метро» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске утвержден план территории для размещения первой линии метрополитена . Документ был опубликован на сайте краевого правительства.

На красной ветке будут располагаться шесть станций. Также в документе перечислены мероприятия по безопасности строительства и функционирования метро и другое.

Чтобы в городе наконец появился долгожданный сетрополитен, снесут 76 гаражей, 231 старую пятиэтажку, по одному двухэтажному и трехэтажному зданию, АЗС, автомойку и различные мелкие объекты.

— Можно сказать, что в городе Красноярске есть метро,— цитирует «Проспект Мира» директора компании «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя.

Он отметил, что это большая победа, в которую многие уже перестали верить. Стоимость красной ветки составит 89 млрд рублей.