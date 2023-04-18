У арестованного проектировщика красноярского метро Митволя украли 25 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

У Олега Митволя украли 25 миллионов рублей, лежавших в банке ОАЭ. Неизвестная женщина подделала доверенность и вывела средства россиянина. Кража произошла еще в феврале, однако заметили ее только сейчас, пишет Baza.

Пропажу крупной суммы обнаружила дочь Митволя, когда заметила на электронной почте письмо из банка Дубая о закрытии счета. Она оформила доверенность от отца и поехала разбираться. В банке развели руками и рассказали, что деньги забрала некая женщина с доверенностью от якобы президента смоленской областной нотариальной палаты Надежды Мельниковой.

Семейство Митволя уже подало заявление в полицию ОАЭ. Однако пока неизвестно даже, живет ли неизвестная похитительница в Дубае, или наведалась в арабскую страну только для совершения кражи.

Напомним, сам Олег Митволь сейчас находится под арестом в Красноярске: он обвиняется в хищении 957 миллионов рублей на проекте красноярского метро. Ему уже несколько раз продлевали арест, согласно последнему решению суда, он пробудет за решеткой как минимум до конца мая.