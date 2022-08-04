Задержанный по делу о красноярском метро Митволь дал показания

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Проектировщик красноярского метро Олег Митволь, арестованный по делу о крупном хищении, дал показания следствию. Его задержали 8 июня в Москве, при попытке вылететь за границу, и позднее перевезли в Красноярск. Митволь согласился сотрудничать со следователями и заключил досудебное соглашение – как сообщает РБК, он дал первые показания и покаялся в подделке документации.

Митволь рассказал, что сам пришел к губернатору Уссу после того, как региону было поручено изучить возможность достройки метро. Метрополитен ранее проектировали с участием специалистов Красноярского ТИСИЗа, а 100% его акций незадолго до разговора с главой региона приобрел Митволь.

Проектировщик заявил губернатору, что готов заняться проектом, и поручил гендиректору красноярского ТИСИЗа Владимиру Жаркову готовиться к аукциону. В сентябре 2019 года с организацией был заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации первой линии метрополитена. ТИСИЗ оказался единственным участником тендера, а цена контракта составила без малого почти миллиард рублей.

Однако Жарков был недоволен амбициозной затеей Митволя – он не считал, что предприятие готово к выполнению контракта. Судя по всему, гендиректор оказался прав: согласно контракту, подрядчик должен был провести инженерные изыскания и пробурить 642 скважины, однако, несмотря на спешку, к сроку были готовы лишь 200. Документы на остальные скважины были сфабрикованы.

Красноярскому краевому транспортному управлению были отправлены акты приемки-передачи результатов инженерных изысканий и другие документы – поскольку сам трест не успел выполнить работу, компания выдала за свои исследования архивную документацию, подготовленную институтом «Харьковметропроект» еще в 1989 году. Более того – на документах стояли цветные оттиски подписей сотрудников Красноярского ТИСИЗа, которые, как оказалось позднее, ставили без их ведома.

Также Митволь заявил, что о подделке данных о бурении скважин были в курсе два чиновника. Один из них - министр транспорта Красноярского края Димитров, также задержанный по этому делу.

Дальнейшая история с подделками уже известна общественности: в марте и мае 2020 года Главгосэкспертиза забраковала документацию, а в августе 2021 года, после устранения части замечаний, выдала положительное заключение. В материалах уголовного дела отмечено, что эксперты лишь оценили документы, но не проверяли лично наличие всех 642 скважин, из-за чего поддельная работа все же прошла проверку.