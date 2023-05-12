Следком озвучил мотивы преступлений, за которые Анатолия Быкова осудили на 17 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский бизнесмен и экс-политик, Анатолий Быков сосредоточенно слушал приговор суда. Один срок у него уже есть – в 2021 году его приговорили к 13 годам общего режима за подстрекательство к двойному убийству 1994 года. Теперь еще добавили 11 лет, строгого. Итого по совокупности получается 17 лет. Однако продолжает твердить: «Виновным себя не признаю». Будет ли апелляция и сможет ли защита адвокат повлиять на это решение? В следкоме за Петровича взялись крепко, нашли крепкие доказательства его вины. Да еще соучастник, которого он, когда-то обманул и на деньги, и на покровительство, вернулся из заключения и выступил ключевым свидетелем по делу. Но в колонию 63-летнему бизнесмену еще рано, потому что в скором времени у него намечается третий судебный процесс: в 1998 году еще одного красноярского авторитета нашли на улице с шестью пулями, Быкова подозревают в том, что ему была выгодна его смерть.

После оглашения приговора «КП» выяснила мотивы, толкнувшие Анатолия Быкова на преступления, за которые ему добавили срок.

В зал зашел с улыбкой

В зал заседания Анатолий Быков зашел бодрой походкой (сказывается любовь к спорту). Толпу журналистов встретил с улыбкой:

- О-о-о, привет. Сколько народу, а...

Правда, впоследствии попенял им: почему, дескать, на прошлых заседаниях не были, а теперь все навалились? Ну, так простите, сами на прошлых заседаниях прессу не жаловали. А тут удивился, что от журналистов в маленьком зале стало тесно.

Приговор Быков слушал с серьезным лицом. Срок наказания его не удивил, наверняка предполагал, что так и будет. Преступление ведь тяжкое: один человек по его заказу был убит, второй чудом избежал смерти от рук киллера.

Хотя остался верен себе – с того момента, как его арестовали 7 мая 2020 года и до сегодняшнего дня твердит упрямо, что не виновен. Даже несмотря на то, что следователи представили суду неоспоримые доказательства его прямого участия. Имидж у него такой, он всегда считает себя невиновным.

Напомним, что в сентябре 2021 года уже был вынесен первый приговор: 13 лет колонии общего режима за заказное двойное убийство 1994 года. Приговор вступил в силу, защите не удалось его оспорить или даже смягчить. В этот раз прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима. Суд назначил 11. Итого, в совокупности, наказание составляет 17 лет строгача. Наверняка адвокат подаст апелляцию – это законное право.

Однако в колонию Быков не поедет. Вернется в СИЗО (журналистам похвастался – там он читает книги по истории России, занимается спортом и гуляет).

Мотивы, причины, подробности

Что побудило Анатолия Быкова расправиться с неугодными ему людьми. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли тайны следствия.

Первая жертва – Андрей Неколов, известный в своих кругах как Некол. 42-летний предприниматель, который руководил компанией по утилизации промышленных отходов. На этот бизнес метил и Быков. Договориться не получилось, Некол категорически отказался работать на него. Разговор состоялся 27 сентября 2004 года.

И тогда криминальный авторитет (хотя к этому времени он уже растратил свое влияние, которым обладал в 90-х годах и лишился своего алюминиевого бизнеса) решил этот вопрос радикально: убрать. Не сам, разумеется, для этого есть другие люди. Вскоре он вызвал к себе в особняк, расположенный в поселке Удачный (этакая красноярская Рублевка) Александра Живицу и дал его указание убить Неколова. Сошлись на цене 50 тысяч долларов США, деньги – сражу же после исполнения заказа.

В тот же период, конкретно до 14 октября 2004 года, Быков внес в список своих смертельных врагов и 38-летнего бизнесмена Андрея Грабовского, вице-президента федерации бокса Красноярского края.

- Мотивом совершения убийства Грабовского явилось недовольство Быкова тем, что тот стал действовать вопреки интересам Быкова и стал поддерживать отношения с его недоброжелателями, - рассказала «Комсомолке» представитель регионального следкома Юлия Арбузова.

Быков снова вызвал Живицу и уточнил задачу: сначала нужно убрать Грабовского, а уж потом Неколова. Киллер несколько дней следил за своей жертвой, выбирал подходящее место. 1 ноября решился – выстрелил не менее семи раз в машину, на которой тот ехал домой, но промахнулся. После такого провала Грабовского решили больше не трогать. И киллер переключился на второе задание. 17 января Быков отмечал свой день рождения, а 18 января Живица преподнес ему «подарок». Он подкараулил Неколова возле гаражей в центре города, на улице Ады Лебедевой, и четырежды выстрелил в бизнесмена из пистолета ТТ почти в упор.

Однако когда киллер явился за вознаграждением, заказчик вручил ему только 10 тысяч долларов вместо обещанных 50-ти. И пояснил: большего не заслуживаешь, потому что одного не убил, а со вторым слишком долго готовился.

Сдали своего заказчика

Анатолий Быков никогда не был безупречным и законопослушным. Сколько раз на него заводили уголовные дела. Например, в 1999 году его обвиняли в причастности к убийству, легализации незаконно полученных денежных средств, незаконном хранении оружия, незаконных валютных операциях. Впоследствии к обвинениям был добавлен невозврат кредитов, полученных вымогательством. Он тогда сбежал в Венгрию, но был выдан назад. В конце 2000 года его арестовали по подозрению в убийстве криминального авторитета Паши-Цветомузыки (по паспорту – Вилора Струганова), который потом оказался живее всех живых.

Бизнесмен пошел в политику, был депутатом Заксобрания Красноярского края и собирался дальше идти во власть. И вдруг 7 мая 2020 года в его особняк нагрянули силовики. За относительно короткое время следком завел на Быкова несколько уголовных дел. Вопрос, как и почему удалось доказать его вину?

Его сдали нанятые им же киллеры. И в первом деле по двойному убийству 1994 года, и во втором, исполнители преступлений отсидели свой срок. Поначалу каждый из них надеялся на покровительство: «Отсижу срок – он мне поможет приспособиться в жизни». Но постепенно пришло понимание, что Быкову они не нужны. И это не совпадение, что взяли его вскоре после того, как на свободу из заключения вышел Владимир Татаренков.

Второй киллер Андрей Живица также отбыл свое наказание за убийство бизнесмена Неколова. Сейчас его осудили за попытку убийства Грабовского. Но в связи с истечением срока давности после вынесения приговора Андрей Живица вышел из зала суда свободным человеком.

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