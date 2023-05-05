Как принять участие в новом формате «Бессмертного полка» в Красноярском крае 2023: инструкция

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщалось ранее шествие «Бессмертный полк» по всей стране пройдет в новом формате. Как принять участие в новом формате «Бессмертного полка» в Красноярском крае 2023.

В целом празднование Дня Победы в Красноярске пройдет в привычном формате. Но это не касается «Бессмертного полка», который в 2023 году в очном формате проводиться не будет. Однако для всех желающих предложены следующие альтернативы:

- Разместить фотографию родственника на автомобиль в соответствующе оформленной рамке;

- Прикрепить фото героя на листе формата А4 на одежду (любую верхнюю в зависимости от погоды);

- Сделать бейдж с изображением ветерана и прикрепить его, опять же, на одежду;

- Выложить историю своей семьи, связанную с героем Великой Отечественной войны, с фотографией и хэштегом #мойБессмертныйполк в соцсетях;

- Поставить на аватарку фото героя, оформленное в специальном конструкторе на сайте «Бессмертного полка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День Победы в Красноярске пройдет без прохождения военной техники и шествия «Бессмертного полка»

В Красноярске празднование Дня Победы 9 мая пройдет без прохождения военной техники и шествия «Бессмертного полка». Но, как сообщили в администрации, горожанам будет предложена альтернатива. (подробнее)

В Красноярске на День Победы запустят два салюта

В Красноярске на День победы составлена афиша. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в конце празднования всех ждет Салют в Красноярске на День Победы 9 мая 2023 года. (подробнее)

День Победы в Красноярске 9 мая 2023 года: расписание мероприятий, программа праздника

День Победы в Красноярске 9 мая 2023 года готовит ряд традиционных мероприятий. Публикуем программу праздника на 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. (подробнее)

Куда сходить в Красноярске на День Победы 9 мая 2023: афиша праздника, концерты, выставки, экскурсии

Совсем скоро в Красноярске начнется празднование 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо самой программы мероприятий и двух салютов, для горожан подготовлена афиша самых интересных событий - выставки, кино, экскурсии, концерты. (подробнее)