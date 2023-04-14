День Победы в Красноярске 9 мая 2023 года: расписание мероприятий, программа праздника Фото: ИВАНОВА Диана

День Победы в Красноярске 9 мая 2023 года готовит ряд традиционных мероприятий. Публикуем программу праздника на 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Программа праздника в 2023 году пройдет в традиционном формате. Одно из немногих отличий – отмена прохождения военной техники. В остальном же, День Победы в Красноярске 9 мая 2023 года предварительно пройдет без ограничений.

Программа мероприятий на День Победы в Красноярске 2023

- Выставка военной техники на территории «Музейного центра «Площадь Мира»;

- Само торжественное празднование начнется традиционно на площади Революции;

- Возложение цветов и митинг пройдут возле мемориала;

- Бессмертный полк пройдет от улицы Дзержинского до БКЗ по проспекту Мира.

Более подробное расписание станет известно позднее.

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